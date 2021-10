Knudsen nomineret til jazzpris: - Jeg prøvede alt for længe at være noget, jeg ikke er

Det er første gang, han er nomineret til en national jazzpris for en udgivelse. Til gengæld starter han ud med den største.

"Årets jazzalbum" er hovedprisen hos Danish Music Awards Jazz - en absolut anerkendelse fra branchen, så at det netop er den, er noget, der rører Aalborg musiker Kenneth Dahl Knudsen.

- Jeg famler altid lidt i blinde. Jeg gør det, jeg selv godt kan lide, og jeg rammer aldrig rigtig ned i det gængse eller populære. Jeg er på en mærkelig måde blevet et sort får indenfor dansk jazz, for det er jo ikke rigtig jazz og ikke rigtig rock eller andre genrer, jeg laver, bare musik, jeg godt kan lide, og det sætter jeg en vis ære i. Men jeg ved også, at jeg dermed sætter mig uden for alt andet, siger Kenneth Dahl Knudsen, der af den grund oplever nomineringen som et endnu større skulderklap.

- Jeg har altid kigget imod priserne og tænkt, hvor fantastisk, det ville være at blive nomineret. Der er ingen tvivl om, at det er et stort skridt karrieremæssigt.

Foto: Lucas Illanes

Et album der ændrede ham

Albummet, han er nomineret for, er Uummat. Et værk der blev til under et ophold i Uummannaq i Vestgrønland i februar 2020. Her stiftede han bekendtskab med øens børnehjem og blev bedt om at læse op fra Lise Andersens bog “Uummat - fortællinger fra hjertet”, der skildrer skildrer barske historier om opvæksten før og på børnehjemmet og menneskets evne til at overleve ekstreme omstændigheder.

Efter hjemkomsten allierede han sig med ni nordjyske musikere fra både klassisk kompositionsmusik og den improviserende jazzverden for at skabe ny musik - med afsæt i fortællingerne.

4 Kenneth Dahl Knudsen var sidste år nomineret til P8 Jazz-prisen for <a href="https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/aalborg-skal-vaere-en-jazzby-igen-i-aftes-paa-el-mundo-var-insane/26303ac1-6ce1-4b6e-a6a6-db7c4a20a7c3" id="link-00e5cce73d385b1ba22fae3026a854b3">sit arbejde med at løfte Aalborgs jazzmiljø</a>. Alle musikere og branchefolk, der har været tilknyttet Uummat, er nordjyske. Foto: Lucas Illanes

- Uummat har betydet meget mere for mig end de fire foregående album, jeg har lavet. Jeg tog en kæmpe chance med det. De andre album er nogle, hvor jeg har forsøgt at lyde, som de gjorde i New York, men jeg er jo ikke new yorker. Og jeg lytter faktisk aldrig selv til dem i dag. Jeg prøvede alt for længe at være noget, jeg ikke var. Da jeg gik i gang med Uummat, tænkte jeg fuck det - nu gør jeg det, der kommer naturligt til mig, fortæller Kenneth Dahl Knudsen om albummet, der er blevet taget mere end godt imod af anmeldere.

Og som på flere måder har banet vej for den måde, han arbejder på som musiker i dag.

- Den lyd, der er min i dag, er måske lidt naiv, men også på en eller anden måde meget dansk. Og den bliver helt unik, der når den bliver blandet med lydene hos musikere fra resten af verden, der hver især kommer med deres nationale særpræg, fortæller bassisten, der lige nu er aktuel med projektet Atlas, hvor han sætter ældgamle musiktraditioner og deres nulevende formidlere i spil.

- Jeg tror ikke længere på, at man skal mødes, som de gjorde i USA i 1930'erne og 1940'erne - det har længe været den hellige gral i jazzmusik, også i dag. For mig er det meget mere interessant at se jazz som en måde at agere på i musik - fx i forhold til improvisation. Og så derudover skabe musik ud fra det sted, man kommer fra. Jeg kommer fra Danmark, og det behøver jeg ikke længere skjule.

Har du lyst til at (gen)opleve Uummat, er muligheden der 19. november på Utzon Center. Her opfører emsemplet albummet i et samarbejde med den Aalborg-baserede teatertrup Dunkelfolket - en af de mest erfarne masketeatergrupper i Danmark og Nordeuropa.