Kom helt ned i jernalder-gear: - Det er en anden tid med et andet tempo

HELTBORG:I mere end 25 år har Heltborg Museum holdt jernalderdage i jernaldergården. Sommeren 2022 er ingen undtagelse, og oplevelsen er en rigtig god øvelse i at komme ned i gear, som mange familier har gjort til en fast tradition.

Det fortæller Rune Kjeldager Tjørnild, museumsformidler hos Museum Thy.

- Vi forsøger at vække børns nysgerrig for, hvad der foregik i Thy for 2000 år siden. Mens der var romere nede sydpå, hvordan levede man så her på egnen? Der er lidt Asterix og Obelix over det, forklarer han.

I tre uger i løbet af sommeren sørger en skare på 20-25 frivillige for levendegørelse i jernaldergården, hvor børnene kan komme til at prøve kræfter med de håndværk, man udøvede i jernalderen. Og der er stort fokus på "learning by doing", fortæller Rune Kjeldager Tjørnild, der er uddannet skolelærer:

- Hvor vi i skolen lærer børnene, at de skal sidde stille og være stille, så kan de her komme ud og prøve ting for at opleve, hvor fedt det er, at man for eksempel kan varme et stykke jern op og forme det. Så opdager de, at jo mere, vi koncentrerer os og gør os umage, jo bedre bliver resultatet, siger Rune Kjeldager Tjørnild og tilføjer:

- Man kommer ned i gear, for det var en anden tid med et andet tempo. Her kan børnene lære, at hvis man lægger telefonen væk, kan man skabe noget med sine egne hænder, uden hjælp af teknologi.

Udover jern kan børnene også prøve kræfter med keramik, hvor et stykke ler kan blive forvandlet til amuletter, perler eller et lille drikkekrus, eller måske med tekstiler, hvor man kan lære at flette armbånd, væve stof eller spinde uld til garn.

Det kræver samarbejde at holde essen i gang i smedjen. Sofus fra Hillerslev gør en ihærdig indsats. Foto: Bo Lehm

Levendegørelsen foregår hver dag i uge 28-30, og det hele kulminerer med et stort jernaldermarked 30-31. juli, hvor der kommer tilrejsende håndværkere, der har specialiseret sig i de gammeldags teknikker.

Jernaldergården på Heltborg Museum fremstår som en jernalderborg, der er rekonstrueret efter arkæologiske opdagelser, der blev gjort i Thy i starten af 80'erne. Her fandt man 27 jernalderhuse, da man var i færd med at anlægge vejen fra Hurup til Vestervig.

Jernaldergården i den rekonstruerede form indeholder dog "kun" tre huse, men den har været betydningsfuld på den måde, at den har dannet ramme om en del eksperimentel arkæologi, fortæller Rune Kjeldager Tjørnild:

- Her har man haft mulighed for at afprøve forskellige arbejdsprocesser og lignende som man mener, de fandt sted i jernalderen, for at se, om det, arkæologerne tror, der er sket, også kan lade sig gøre i virkeligheden, siger han.