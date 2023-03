Kom i biografen for 60 kroner: Disse nordjyske biografer holder "Store Biografdag"

NORDJYLLAND:Elsker du at gå i biografen? Så er der gode nyheder. For søndag 12. marts kan du flere steder i Nordjylland gå i biografen til en reduceret pris.

Anledningen er, at søndag 12. marts i år er døbt "Den Store Biografdag", hvor flere biografer sælger billetter til 60 kroner.

Det gælder alle film i alle sale hele dagen.

Du kan blandt andet se James Camerons science fiction-eventyr "Avatar: The Way of Water", eller den danske komedie "Meter i sekundet," som Hella Joof har instrueret.

Er du mere til action, så er Marvel-filmen "Ant-Man and the Wasps" og Creed 3" også på plakaten i de nordjyske biografer.

Vi har her samlet en liste med de nordjyske biografer, der fejrer "Den Store Biografdag".