Kom med til Den gamle By: Altså din egen gamle by

Vil du med en tur på Gjøl Kro? Altså i 1964. Eller har du lyst til en tur rundt i et snepudret bylandskab i Hjørring i 1937 med pyntet juletræ? Så kan du finde det på nettet. Her finder du li nu over 100 filmklip fra Nordjylland. Altså historiske klip. Så med lidt held finder du også gamle filmstrimler fra dig eget lokalområde.

Filmcentralen har samlet på disse klip i mange år. Men for nylig har lokalhistoriske institutioner i Jammerbugt og Brønderslev fået nydigitaliseret et stort materiale, og det har gjort filmdatabasen endnu større - og dermed endnu mere fintmasket. I alt er der kommet yderligere 38 klip med fra de to kommuner, så man nu også kan se indvielsen af Aggersundbroen i 1942 med overvågning af tyske soldater.

Dit Nordjylland på film

Projektet hedder ”Dit Danmark på film”, og det er ikke kun Nordjylland, som film-databasen dækker. Det er hele Danmark.

Det er nemt at finde omkring blandt de mange filmklip. De ligger på et interaktivt kort, hvor man kan zoome ind og ud for at finde den lokation, man ønsker.

Men kan også finde verdenshistorie, hvis man ser sig godt for. De mange filmklip er ofte uddrag af større film, og dem kan man også finde. Tag bare filmen "Kyllinger på rejse" fra 1949. Den er i farver. Den starter på fjerkræslagteriet i Brovst, men tager senere med kyllingetransporten ned gennem et sønderbombet Tyskland. Det er sandelig også interessant.

12.000 har set med indtil nu

- Vi havde et ønske om at sætte Nordjylland på Film-danmarkskortet, og det er virkelig lykkes med projektet her”, siger projektleder Christine Bøge Lejre. Og det stopper ikke her. Det danske Filminstitut fortsætter nemlig arbejdet med at stedbestemme endnu flere klip fra de nordjyske film, så de kan komme på plads på Danmarkskortet.

- Vi er simpelthen så glade for det store engagement, vi oplever fra de lokale samarbejdspartnere – uden dem havde det slet ikke været muligt at stedbestemme alle disse lokaliteter, fortæller Christine Bøge Lejre.

De mange ny filmklip blev gjort tilgængelige for halvanden måned siden, og er indtil nu blevet set 12.000 gange.

Du finder Danmarkskortet og filmklippene her.