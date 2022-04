Kom tættere på Aalborgs rige musikliv: Her er navnene, du kommer til at høre meget mere til

AALBORG:RAMA hedder festivalen, hvor du kan opdage nogle af de nye store danske musikere og bands - før de slår igennem. Kom tættere på fire af de mange vidt forskellige kunstnere her, der byder på alt fra en blues- og jazz-crooner, der har været i lære i New Orleans, intime sange, ny dansksproget rock til en shamanistisk oplevelse.

Emil Otto er fra Ry, men flyttede til Aalborg for at blive en del af byens jazzmiljø.

Emil Otto: "Drømmen er da, at folk på et tidspunkt skifter Michael Bublés plader ud med mine"

Du er ret ung - hvorfor valgte du lige at synge jazz og blues?

- Jeg kommer fra et hjem fyldt med jazz og blues, så jeg er nok "skadet" fra barnsben. Min far er musiker, så på en måde lå det til højrebenet. Jeg elsker historiefortællingen i de gamle jazzstandarder og sætter en stor dyd i at videreformidle traditionerne og den fantastiske musik - specielt til en yngre generation gennem mine originale kompositioner, så jazzen kan leve videre.

Hvordan kom du i gang?



- Det hele går faktisk tilbage til ét album: 'Dr. John - Duke Elegant'. Da jeg gik på efterskole, var jeg fuldstændig i vildrede omkring, hvad jeg ville med mit liv og med musik, men da jeg hørte hans fænomenale klaverspil, var jeg tryllebundet. Der gik faktisk et stykke tid med stor fokus på klaver fremfor vokal for mig. Jeg er sikker på, at det har givet mig en kæmpe fordel som vokalist at være instrumentalist. Jeg har efterfølgende boet i både New Orleans og Los Angeles, hvor jeg har studeret hos koryfæer, networket og i det hele taget bare suget alt det til mig, jeg har kunnet.

- For at være helt ærlig, så startede hele sanger-delen for mig nok også på grund af en pige, jeg er nok ikke den eneste, det er startet sådan for!

Hvem er dine idoler?



- Min far er bestemt en af dem. Dem, jeg altid vender tilbage til, er Harry Connick Jr., Nat King Cole og Mads Mathias. Fælles for dem er, at de alle også er instrumentalister - det kan man høre på deres musik og måde at synge på.

Er der et nummer, du ikke har turdet spille endnu?

- Ikke umiddelbart. Så skulle det være Billy Strayhorns "Lush Life" - den er møgsvær at synge!

Hvilken jazzmusiker vil du helst drikke en øl med?

- Det må sgu være Ole Fessor Lindgreen. Han er en kæmpe legende i mine øjne. Alle de historier, han må kunne dele fra sit liv, kan kun være utroligt dannende, sjove og inspirerende!

Hvad er drømmen?

- Det er da, at folk på et tidspunkt skifter Michael Bublés plader ud med mine derhjemme, haha. At blive den næste store crooner både nationalt og internationalt er helt klart drømmen og målet. Og drømme.. det skal man!

Hvordan er det at være musiker i Aalborg lige nu?

- Da jeg flyttede til byen fra Aarhus i sommers, var det især på grund af jazzmiljøet heroppe, der er nyt, spændende og blomstrende. Det har virkelig momentum. Det er virkelig fedt at være en del af, og jeg føler mig ovenikøbet utrolig værdsat i det. Man føler ligesom, at man faktisk bidrager til- og er en del af den udvikling, der sker her lige nu!

Emil Otto kan opleves kl. 16:30 lørdag eftermiddag på den rytmiske scene

El TropiAndino går også under navnet Guillermo Neuenschwander og er at finde i det aalborgensiske musikmiljø.

El TropiAndino: "Jeg drømmer om en 360 graders koncert, hvor folk danser frie rundt omkring mig"

Hvordan lyder en kort beskrivelse af din musik?

- Musikken trækker på min opvækst i Peru og Venezuela, min interesse for folke- og elektronisk musik og potentialet til at skabe multikulturelle fællesskaber. En interessant blanding af etniske og elektroniske lyde.

Hvad er det for en oplevelse, du vil give folk på lørdag?

- Jeg satser på, at lydene transporterer os som en tæt enhed til andesbjergene, Amazon-junglen og Caribien, hvor vi oplever fysisk og spirituel frigørelse.

Hvorfor er den type oplevelse vigtig i dag?

- Det er vigtigt at opleve diversitet i musik. Blandt alle de mange forskellige stilarter og deres funktioner påminder min musik om vores fælles rødder og den sociale/spirituelle rolle, der er grundlaget for folkemusik.

Hvordan er det at være musiker i Aalborg?

- Jeg har fundet meget stor opbakning her som en musiker, der producerer og synger mest på spansk og lyder noget eksotisk. Så jeg vil sige, at der er plads til uanset hvad, man gerne vil bringe ud til folket.

Hvad drømmer du om?

- Om at give El TropiAndino lov at komme til fuldt udtryk. Jeg drømmer om en 360° koncert, hvor jeg er i midten omgivet af instrumenter og folk danser frie rundt omkring.

El Tropiandino kan opleves kl. 22.30 lørdag aften på den rytmiske scene

Charlotte Amalie er fra Aalborg og har tidligere spillet med bandet Tunnelvision, som hun vandt Band Battle med i 2016. Samme år optrådte hun til Smukfest. Foto: Morten Rygaard

Charlotte Amalie: "Den største drivkraft for mig er folks reaktioner"

Hvordan lyder en kort beskrivelse af din musik?



- Film-soundtrack møder pop med dansksproget tekster henover.

Hvad tager du afsæt i, når du skriver?

- Jeg skriver meget ud fra mine følelser og om erfaringer og oplevelser i mit liv, der har påvirket mig. Min tidlige ungdom var en turbulent tid, hvor jeg over flere omgange blev ramt af depressioner og stress, og jeg har de seneste år brugt meget energi på at rydde op i krop og sind. I dag er jeg på den anden side af det hele, og har fået andre perspektiver og et helikoptersyn på perioden, som også gør det muligt for mig at skrive om det. Jeg har i mange år skrevet på engelsk, men under corona begyndte jeg at skrive på dansk, og jeg oplevede, at min sangskrivning blev langt mere personlig og ærlig. Jeg hører fra publikum, at mange kan identificere sig med de ting, jeg skriver om, og det er virkelig en stor drivkraft for mig. Jeg håber virkelig, at vi kan få gjort psykisk trivsel til et tema, vi kan tale om hen over spisebordet.

Hvem er dine inspirationskilder?

- Jeg er ret inspireret af pianisten Nils Frahm, som lyddesigner sit klaver gennem pedaler og effekter, og får helt utrolig meget lyd igennem som ene mand. Derudover er jeg stor fan af velkomponerede filmsoundtracks. Hvad angår melodier og sangskrivning elsker jeg kunstnere som Søren Huss, Ben Howard, Peter Sommer, Frank Ocean og Signe Svendsen.

Hvad har været vendepunkter for dig?

- Det virker så banalt, men corona. Der fik jeg for første gang ro til at mærke efter, hvad det er, jeg vil med min musik og karriere. Til at starte med var det enormt skræmmende, og jeg var klar til at droppe ud af studiet, da jeg ikke kunne klargøre overfor mig selv, hvorfor jeg vil være musiker, og om det er usikkerheden værd. Men pludselig poppede de her danske sange frem. Og så er jeg nødt til at nævne mødet med producer Peter Kjædegaard fra Aarhus, der har været med til at lave plader for Minds of 99, Lydmor, Peter Sommer med flere, og som lige nu arbejder med min debut EP, som udkommer til efteråret.

Hvordan er det at være musiker i Aalborg?

- Det er virkelig et godt tidspunkt lige nu. Udover konservatoriet er KORMA et vigtigt springbræt - der er et kæmpe fællesskab, hvor vi gør hinanden stærkere.

Hvad glæder du dig til lige nu?

- At udgive min debut EP, at spille til SPOT og til at komme af sted på en mini tourné med strygerkvartetten Who Killed Bambi og Hjalte Ross. Og så er jeg i gang med at undersøge mulighederne indenfor booking, pladeselvskaber og publishing, lige nu står alle døre åbne.

Charlotte Amalie kan opleves kl. 22 lørdag aften på klassisk scene.

Danefae består af Anne Olesen, Jonas Agerskov, Anders Mogensen og Carl Emil Tofte Jensen, der kommer fra henholdsvis Midtjylland, Ringkøbing og Lolland. De mødtes i Aalborg og har forelsket sig i byen. Til sommer udkommer deres debutalbum. Jakob Astrup

Danefae: "Der mangler noget dansksproget rock, der tager sig selv seriøst"

Hvordan lyder en kort beskrivelse af jeres musik?

- Det er altid svært at skulle sætte et label på, men når folk spørger, plejer vi at sige, at vi laver nordisk progressiv rock. Lidt for tungt til at være pop, lidt for poppet til at være metal, for dynamisk til at være punk og for grimt til at være folkemusik. Ergo - nordisk progressiv rock, nordisk på grund af de danske tekster. Vores musikalske ophav er en god blandet landhandel.

Hvad inspirerer jer?

- Det er jo i høj grad ungdomsårene, der definerer ens karakter, og i den periode i vores (i sin tid opdelte) liv, hørte Jonas (trommeslager) metal, Anders (guitarist) progressiv rock, Carl hørte grunge, og jeg har bare sovset rundt og ikke rigtig kunnet finde musikalsk rodfæste ud over, at alt, jeg hørte, gik i mol. Den cocktail synes vi selv gør os meget unikke, og det afspejler sig tydeligt i vores musik.

Hvor passer I ind på den danske musikscene lige nu?



- Det er sværere at vurdere, det må tiden jo vise. Men vi synes helt klart, at der mangler noget dansksproget rock, der tager sig selv seriøst. Vi glæder os til at yde vores bidrag, og hele vores virke kommer til at udspringe fra Aalborg.

Hvordan er det at være musikere i Aalborg?



- Der er så mange nye og gamle spillesteder i byen, som er med til at give den musikalske diversitet og de muligheder, der skal til for at et upcoming band kan spire. Vi elsker Aalborg. Intet mindre. Og efter studiet er Danefae forhåbentlig gået fra at være upcoming artist til artist.

Danefae kan opleves kl. 21.30 lørdag aften på Intimscenen

Disse kunstnere spiller også lørdag: