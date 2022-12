Kommentar: Det var aldrig gået med en, der allerede var dybt fedtet ind i personlige relationer

KOMMENTAR: Danmark har fået ny kulturminister. Han hedder Jakob Engel-Schmidt (M), og han har fået tildelt nogle kort, som ingen af hans forgængere har haft.

I regeringsgrundlaget er der for første gang indført et stort afsnit om kultur, der handler om, hvor vigtig den er for at forme os som mennesker og dens betydning som erhverv.

Helt konkret bliver kultur beskrevet som et lokomotiv for andre brancher, herunder turisme, hotel- og restaurationsbranchen, og som en god forretning for Danmark.

Og så - vigtigst af alt i en nordjysk optik - vil man gennemføre en museumsreform, der skaber en mere retfærdig fordeling af museumsmillionerne, samt rydde op i forældet lovgivning og tilsandede strukturer.

Man fristes til at bruge mange udråbstegn her, måske endda fælde en tåre. I glæde. Kort sagt imødekommer den ny regering det, som nordjyske kulturaktører har efterspurgt de seneste 10 år, nemlig en fair og gennemsigtig fordeling af midlerne og en anerkendelse af kultur som et vigtigt element i egnsudvikling og bosætning.

Godt gået til alle de kulturledere og nordjyske politikere, der har taget kampen!

Med et er Danmark uden for hovedstaden helt anderledes stillet på kulturområdet. Nu skal en ændring ikke komme fra en enkelt minister, der skal overbevise et flertal - og som grundlæggende ikke tror på projektet. Både Joy Mogensen og længe også Ane Halsboe-Jørgensen har virket helt opgivende, når man har spurgt ind til en reform.

Men nu er ændringen hugget i granit, regeringspartierne kan ikke løbe fra det, når det er en del af regeringsgrundlaget. Og man kan næsten sige, at det ikke betyder så meget, hvem der indtager roret, når tre store partier har taget hinanden i ed.

Men selvfølgelig betyder det noget, når hverdagen rammer. Så hvor står vi med Jakob Engel-Schmidt?

Det er ikke tilfældigt, at det er ham, Lars Løkke Rasmussen har peget på.

Jakob Engel-Schmidt fik i dag overdraget posten som ny kulturminister af afgående kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen. Udover at blive kulturminister er han også indtrådt som medlem af Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, hvilket kan være fordel i forhold til at skaffe flere penge til kulturområdet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Den egnede

Mange havde måske ikke peget på Jakob Engel-Schmidts som det oplagte valg - CBS'eren og Ventre-manden med en baggrund i Dansk Iværksætterforening, Niels Brock og Dansk Industri. Flere havde budt på hans partifælle - tidligere teaterdirektør Jon Stephensen, eller Venstres Jan E. Jørgensen.

Men nu er han altså en del af Moderaterne, der allerede inden, de indtager Kulturministeriet, har afsat et markant aftryk på dansk kulturpolitik ved at få skrevet visionerne ind i regeringsgrundlaget. Det er ikke sket under de seneste regeringer, og man fornemmer noget nyt i luften for dansk kulturpolitik. Nogle nærmest grundtvigianske træk med vægten på morgensang, dannelse og traditioner og dertil nogle store ambitioner for kulturområdet.

Moderaterne har fra start talt kulturen op og haft som ambition at skyde fem milliarder ind i kulturen over fem år samt oprette en vækstfond, der skal skabe økonomi og generere arbejdspladser inden for kunst og kultur.

En ny museumsreform er ikke født hos Moderaterne, der var enighed om det allerede før valget blandt V, K, R og SF efter massivt pres fra nordjyske politikere og kulturledere.

Men når den skal forløses, virker det fuldstændig oplagt at have en erhvervsprofil i spidsen, og det er det, Jakob Engel-Schmidt er.

Både fordi, at flere og flere museer i stigende grad arbejder med forretningsmodeller og partnerskaber med erhvervslivet, og fordi, at selvom der kommer nye penge til området, kommer der til at blive kampe i de kommende år, når der skal skabes en ny fordelingsmodel til museer.

Man kan vælge i højere grad at fordele ud fra besøgstal og ansvar. Man kan også - som Venstres Jan E. Jørgensen har foreslået - i højere grad se på kommunernes indsats og belønne institutionerne i de kommuner, hvor kommunerne bakker op.

Gør man det, kommer det til at gå hårdt ud over især de københavnske institutioner, hvortil Københavns Kommune i dag giver meget lidt. Fra de institutioner vil der komme stor modstand, og det kræver en kulturminister, der kan stå imod, når han stikker hånden ind i den hvepserede, og som ikke er fedtet ind i relationer med kulturlivet, men kan holde hovedet koldt. En som ved, hvordan han skal rykke interessegrupper - med andre ord en håndværker. Det er ikke tilfældigt, at det er ham, Lars Løkke Rasmussen har peget på.

Og vi kommer ikke til at nøjes med en museumsreform. Skal der ryddes op, skal der også ses på landsdelsteatre og tildelingerne til landsdelsorkestre, listen er lang.

Det bliver ikke nogen let tjans at være kulturminister de næste år, til gengæld bliver Jakob Engel-Schmidts en, der bliver husket, hvis han gennemfører, og her på den første ministerpost er han sikker sulten efter at bevise sit værd.