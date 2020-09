Kommentar: Politikernes håndtering af Kunsthal Nord er udtryk for et demokratisk problem

AALBORG:"Så spil dog med åbne kort og luk Kunsthal Nord, i stedet for at lade det dø langsomt. Afslut det en gang for alle, fortæl hvorfor, og lad de kunstelskende nordjyder fælde dom over beslutningen".

Sådan lød det for en tid siden på Facebook fra en tidligere medarbejder i Kunsthal Nord, der var frustreret over manglen på svar på, hvad der skal ske med den kunsthal, som Aalborg Kommune i 2009 tog initiativ til for at “udstille og formidle eksperimenterende, nutidig, dansk og international billedkunst med fokus på høj kvalitet og en særlig forpligtelse for den regionale kunstscene”.

Han har ventet på svar i et år, og det er ikke underligt, hvis mange som ham - ansatte, frivillige og gæster i kunsthallen - er frustrerede over den proces, der har fundet sted, siden kunsthallens tidligere leder Henrik Broch-Lips sagde op.

Man foreslår nu - et år efter hans afgang - at nedlægge lederstillingen og rykke kunsthallen tættere på forvaltningen.

Et oplagt spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man i så fald vil sikre gennemslagskraft uden en daglig leder. Hvem tager ansvar for at tegne en profil udadtil? For det er vel det, der er meningen, det er vel ikke bare et flueben, der skal krydses af, så det ikke skal hedde sig, at Aalborg ikke bakker op om ung samtidskunst?

Man kan også spørge sig selv, hvem der skal stå for at skabe et spændende miljø, samarbejder med lokale institutioner, stå for en kontinuerlig udvikling og strategi, udvikle på uddannelsesforløbet Kunstpionererne og ikke mindst engagere det personale, der kommer til at løbe spidsrod for at forløse skiftende kuratorers fantasier.

Og så kan det undre, om man på forvaltningen ikke er klar over, at det har konsekvenser for Kunsthal Nord ikke at have en kunstfaglig leder - noget som et hurtigt opkald til Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) slår fast, at det har.

For at være medlem af Foreningen af Kunsthaller i Danmark skal en kunsthal have en fuldtidsansat kunstfaglig leder, der kan være garant for seriøsitet og levere en faglig standard, fortæller Merete Jankowski, en del af FKDs bestyrelse og leder af kunsthallen Overgaden i København, der ikke mener, at kuratorer kan erstatte de mange funktioner, en fuldtidsleder varetager. Hun vurderer desuden, at det kan få økonomiske konsekvenser ikke at være en del af FKD.

- Der er ikke direkte lovmæssige konsekvenser for udstillingsstedet i forhold til økonomisk støtte, men det er klart, at det er noget, man kigger på hos fonde, når man tager stilling til donationer. Et medlemskab af Foreningen af Kunsthaller i Danmark garanterer for professionalitet, siger hun.

Nedlægger man lederstillingen i Kunsthal Nord, gør man det altså sværere at sikre sig støtte fra staten og fonde, hvilket går ud over mulighederne for at lave udstillinger på højt niveau. Man kan spørge sig selv, hvad der så er tilbage.

Et andet oplagt spørgsmål at stille i denne sammenhæng må være, hvorfor det skulle tage et år at give svar?

Uanset om du er interesseret i kunst eller ej, er der noget problematisk og et demokratisk problem i kommunens behandling af kunsthallen. Kunne man forestille sig, at man i nogen anden forvaltning kunne finde på ikke at indsætte en ny leder, hvis den gamle stoppede? Ville man gøre det samme med tilbud for børn, unge og syge, eller hvad angår affaldssortering?

Det er svært at forestille sig andet, end at der ville blive et ramaskrig, hvis man i andre forvaltninger på samme måde syltede et sted i 12 måneder.

Hey, det er jo bare kultur, hører jeg allerede nogen brumme. Men hvis kunsthallen kan få sådan en behandling, bliver det så noget, der betyder noget for dig næste gang? Og hvis det er fordi, det handler om kultur, hvad siger det så om den generelle prioritering af kultur i kommunen?

Det bliver i den næste tid spændende at se hvilken Lilly-model, kunsthallen ender i. Om det bliver i det helt store skrud med Artcenter Spritten ventende ved alteret - rygter siger, at der har været afholdt stævnemøder, og meget peger i den retning. Måske det bliver godt, en frisk start? Det betyder afslutning på en æra med en kommunal kunsthal, men det er helt i Aalborgs kulturpolitiks ånd, at gammelt må dø for at nye og spændende ting kan opstå.

Havde man lukket en kommunal kunsthal i København eller Aarhus, ville man have hørt protester og set demonstrationer. Der høres ikke mange klager fra Aalborgs borgere, så måske rammer politikerne hovedet på sømmet med en afvikling. Men bare man dog ville spille med åbne kort.