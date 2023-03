Kommune starter undersøgelse af teater: - Underskud kommer som en overraskelse for os

HJØRRING:Det er tilsyneladende kommet bag på Hjørring Kommune, at der er store økonomiske problemer på Vendsyssel Teater. Og på den baggrund bliver der nu startet en større undersøgelse af teatrets økonomi.

Det var fredag morgen, at det blev kendt af offentligheden, at det kulturelle flagskib var kommet i store problemer.

Svigtende tilskuertal har betydet, at bestyrelsen for Vendsyssel Teater har bedt Hjørring Kommune om livreddende førstehjælp i form af et ekstraordinært tilskud.

- Får vi ikke den økonomiske hjælp, vi har bedt om, så kan det i yderste konsekvens koste teatret eksistensen, sagde bestyrelsesformanden for Vendsyssel Teater, Henrik Jørgensen, i forbindelse med udmeldingen.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har man brug for et beløb på i underkanten af fire millioner kroner.

Møde med kommune

I en pressemeddelelse om situationen oplyser Hjørring Kommune, at der torsdag aften var møde mellem Hjørring Kommunes økonomiudvalg og Vendsyssel Teater. I den forbindelse fremlagde teatret et budget for 2023 med et forventet underskud på cirka tre millioner kroner. Og det får altså nu Hjørring Kommune til at reagere.

Ifølge pressemeddelelsen blev der af Vendsyssel Teater på samme møde fremlagt en mulig genopretningsplan frem mod 2024. Og i forlængelse af mødet har økonomiudvalget nu bedt administrationen i Hjørring Kommune om, at der igangsættes en decideret undersøgelse af teatrets økonomi.

- Vendsyssel Teater er en vigtig kulturinstitution – ikke kun for Hjørring Kommune – men for hele Vendsyssel. Teateret præsenterede et fornuftigt resultat i 2021 og budgetterede med et forventet overskud for 2022. Det billede er nu vendt, så der forventes underskud i 2022. Det er nyt og kommer som en overraskelse for os. Derfor vil vi nu få økonomien afdækket, og går ombord i at se på mulighederne i den foreslåede genopretningsplan, siger Bettina Hedeby Madsen, direktør for Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen i Hjørring Kommune.

Økonomi for Vendsyssel Teater Vendsyssel Teater modtager årlige tilskud fra: Hjørring Kommune: 8.002.387 kr.

Frederikshavn Kommune: 840.000 kr.

Statstilskud (Slots- og Kulturstyrelsen): 8.600.000 kr. Teatrets egenkapital ved indgangen til 2022: 1.090.235 kr. Egenkapital ved udgangen af 2022: -969.000 kr. Forventet årsresultat for 2023: -2.854.000 kr. VIS MERE

Ifølge bestyrelsen for Vendsyssel Teater er det corona-perioden, der har medvirket til problemerne - tilskuertallet er nemlig næsten halveret, hvis man sammenligner med situationen inden pandemien. I regnskabsåret 2018/2019 var der således 28.818 billetkøbere til Vendsyssel Teaters forestillinger - mens tallet ved udgangen af 2022 lød på 16.270 teatergængere.