Konkurrenterne slår fast: Fårup Sommerland er bedst

HUNE:Nu kan Fårup Sommerland også kalde sig årets topattraktion i Danmark. Det sker ovenpå et år, hvor parken har vundet adskillige internationale priser.

- Det er lidt af en rejse, vi har været på, siger adm. direktør Niels Jørgen Jensen.

I efteråret blev Fårup Sommerland kåret til Europas bedste forlystelsespark i kategorien med under 1,5 mio. gæster ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2022. En titel de også hev hjem året før. Samtidig modtog Fårup Sommerlands nye forlystelse Fønix prisen som Europas bedste rutsjebane.

Selv om direktøren nærmest er blevet vant til at modtage priser, hæder og titler på parkens vegne, får den seneste af slagsen stadig det helt brede smil frem.

- Det er jo fantastisk at modtage den her pris. Det er vi stolte over, glade for og ydmyge omkring.

Det er første gang, at en af Danmarks forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og museer modtager prisen, som er stiftet af deres egen brancheorganisation Top Attraktioner. Det betyder, at det er Fårup Sommerlands konkurrenter såsom Den Blå Planet, Københavns Zoo, AroS og Tivoli Friheden, der har peget på parken som vinder, og det gør direktøren ekstra stolt.

- Det betyder vildt meget, at det er fagfolk fra andre spændende attraktioner, som mener det, forklarer Niels Jørgen Jensen.

Niels Jørgen Jensen har været det meste af sit arbejdsliv i Fårup Sommerland - siden 2019 som adm. direktør. Arkivfoto: Jens Otto Barsøe

Fårups x-faktor

Den nordjyske forlystelsespark vinder på baggrund af gæsternes vurdering, hvor Fårup Sommerland ligger helt i top på tre vigtige parametre: overordnet tilfredshed, om attraktionen er pengene værd, og hvor villige de er til at anbefale et besøg til andre. Det forklarer Henrik Hatt, formand for Top Attraktioner.

- Derudover har de formået at løfte besøgstallet, samtidig med at de stadig scorer rigtigt højt på anbefalingsvilligheden. Normalt kommer der mere pres på, når du får flere besøgende, så det tyder virkelig på, at det er et rigtigt stærkt oplevelsessted, siger han.

- Vi vil gerne give det her klap på skulderen til nogen, som har gjort noget helt ekstraordinært, og det kan vi se, de har, lyder det fra Henrik Hatt, der også peger på den stærke branding af den nye rutsjebane Fønix og parkens lysfest i efteråret som en del af baggrunden.

- Vi har fået et fint diplom, som kommer op på hylden sammen med de andre nu, fortæller en stolt adm. direktør i Fårup Sommerland Niels Jørgen Jensen. Foto: Fårup Sommerland

Spørger man adm. direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen, er der dog ingen tvivl om, hvem der udover parkens gæster skal have en særlig tak: Medarbejderne.

- Det er den samlede stab, der gør en kæmpe forskel for, hvordan gæsternes oplevelse er. Vi har vores hardware: Fønix, Saven, Orkanen. Alle forlystelserne. Men vores software er mindst ligeså vigtig. Det er alle dem, der sætter den gode ramme omkring besøget. Vores x-faktor er holdet, der møder gæsterne.

Derfor venter der også de ansatte en fejring af den nye titel.

- Det skal vi have markeret. Om det bliver med en fyraftensøl fredag eller en kagemand.