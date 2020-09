Kontroversiel dramatiker hentes til Aalborg: Jeg er godt klar over, at mine stykker deler vandene

"Lige nu er jeg ekstremt optaget af, hvad der driver højredrejningen i Europa. Hvad er det for et blik på verden, man har, når man ser verden sådan? Hvad er det, man drømmer om, eller er bange for. Det handler ikke om at dømme, men om simpelthen at forstå", siger Aalborg Teaters nye husdramatiker Julie Maj Jakobsen. Foto: Henrik Bo