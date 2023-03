Korsanger om organisten: "Han er skør, sær og helt vidunderligt dygtig"

HILLERSLEV:- Tobias er så tilpas skør, sær og helt vidunderligt dygtig, så vi får alt hvad vi skal have.

Det erklærer Rikke Kirk, en af en halv snes borgere fra Hillerslev sogn nord for Thisted - og fra nabosognet Kåstrup - som her i foråret har mødtes hver torsdag eftermiddag i konfirmandstuen i Hillerslev, inviteret af kirkens organist, Tobias Naumann.

Ordene om organisten kan måske også karakterisere det karriereskift, som Tobias Naumann foretog for et år siden. Han, der er uddannet konservatorieuddannet pianist og organist i Saarbrücken og Frankfurt am Main, forlod en organiststilling i en stor kirke i Kaiserslautern til fordel for tre små landsbykirker i Thy: Hillerslev, Kåstrup og Sennels.

En halv snes korsangere fra Hillerslev og Kåstrup har i foråret indstuderet Tobias Naumanns værk "Missa Brevis", som uropføres 31. marts. Foto: Bo Lehm

I Hillerslev har han altså nu samlet et hold korsangere - et projektkor - der skal lægge stemmer til, når han på fredag, 31. marts, holder forårskoncert i Hillerslev Kirke. På programmet er blandt andet et værk for kor og orgel, "Missa Brevis", som Tobias Naumann har komponeret, og som han og koret nu er i gang med at indstudere.

- Jeg har en oplevelse af Tobias som vanvittig dygtig. Da han præsenterede det her værk for os, tænkte jeg: Det får vi aldrig lært. Men det lykkes alligevel på forunderlig vis, fortæller Jens Knudsen, en af tre herrer i projektkoret.

Og koret udmærker sig i øvrigt ved ikke kun at have sangere i moden alder. Sopranstemmen i "Missa Brevis" synges således af Eva Jensen og Miriam Bonnerup på henholdsvis 14 og 20 år.

- Det er første gang jeg har oplevet, at der på den måde er et klassisk kor i Hillerslev. Tobias kommer med nogle gode nye input, siger Miriam, der faktisk er kollega til Tobias Naumann. Hun har nemlig været organistafløser i Hillerslev, og er nu ved at uddanne sig på Vestervig Kirkemusikskole.

Det bliver organisten fra Vestervig Kirke, Hans Henrik Larsen, som 31. marts sætter sig på orgelbænken i Hillerslev Kirke for at akkompagnere koret.

Den opgave havde Tobias Naumann ellers tiltænkt sin hustru, Yulianna Bawarska. De to har levet sammen i Tyskland siden 2017, og efter at han var blevet ansat som organist i de tre kirker i Thy, fik hun en tilsvarende stilling i nabopastoratet: Nors, Øster Vandet og Tved.

Men Yulianna er ukrainsk statsborger og altså, modsat Tobias, ikke EU-borger. Som omtalt i Nordjyske fik hun i januar afslag på opholds- og arbejdstilladelse og besked på at rejse ud af landet.

Siden har organistparret fået papir på deres forhold, og hun har fået lov til at vende tilbage til Danmark. Men opholds- og arbejdstilladelsen er endnu ikke på plads.

- Og vi regner ikke med at få en afgørelse inden koncerten, siger Tobias Naumann.

Dele af "Missa Brevis" skrev han i 2018 til brug som træning for et tysk ungdomskor. Men det er første gang, værket opføres offentligt. Og selv om det er ny komposition, så er tonesproget klassisk og ikke så forskelligt fra den måde, Johann Sebastian Bach komponerede på i 1700-tallet, understreger komponisten.

Orgelmusik af netop Bach og tre af hans samtidige komponistkolleger - Johann Gottfried Walther, Johann Pachelbel og Johann Ludwig Krebser er også på programmet ved koncerten 31. marts. Her sidder Tobias Nauman selv ved orglet i Hillerslev Kirke.