Krøyer tager på fransk visit

Til vinter drager Krøyer - eller i hvert fald en stribe af hans malerier - til Paris, hvor de skal udstilles på Musée Mormottan Monet. Der er tale om værker fra Skagens Museum, som så til gengæld kan glæde sig over, at strømmet af billeder året efter går den modsatte vej.

Udstillingen er den første store retrospektive præsentation af P.S. Krøyers i Frankrig nogensinde. Her vil være fokus på den danske kunstners figur- og land-skabsmaleri, hans unikke skandinaviske

Udstillingen er første resultat af et længerevarende internationalt samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og Musée Marmottan Monet. Et dansk-fransk samarbejde, der ud over præsentationen af Krøyer i Paris i 2021 vil munde ud i en større udstilling i Danmark med præsentation af kendte samtidige franske kunstnere, der inspirerede Krøyers arbejde, ved en udstilling i Skagen i 2022.

Dronningen er med

Hendes Majestæt Dronningen har sagt ja til at være protektor for forskningssamarbej-det. I denne uge besøger en delegation fra det franske museum Danmark for at gense Krøyers værker og planlægge den kommende udstilling i Paris.

- For Skagens Kunstmuseer er projektet langt mere end blot et udlån af et større antal Krøyer-værker. Det er et strategisk og langsigtet samarbejde med både nationale og internationale perspektiver. Et projekt, som i høj grad er med til at udbrede kendskabet til P.S. Krøyer internationalt. Desuden har det en stor værdi for museet at få franske kunsthistorikere til at kaste et blik udefra på de værker, som vi selv har arbejdet med i mange år. I det hele taget ligger der en stor og blivende værdi i de forsknings-relationer og resultater, som skabes mellem Danmark og Frankrig i denne forbindelse, siger Skagens Kunstmuseers direktør, Lisette Vind Ebbesen.

- Vi glæder os til at præsentere den første store soloudstilling af Krøyer for et parisisk publikum, der helt sikkert vil elske den danske friluftsmalers exceptionelle evne til at lege med lys. Allerede i forbindelse med en større dansk udstilling i Petit Palais i Paris i 1928 definerede en af kritikerne Krøyer som ’lysets elsker’, fortæller museumsdirektøren.

Stor interesse for Krøyer i udlandet

Interessen for P.S. Krøyer har altid været stor, og den har affødt et væld af udstillinger og publikationer. Han er overordentlig velrepræsenteret på de danske og flere skandinaviske museer, men også på store udenlandske museer finder man ham re-præsenteret: Musée d’Orsay i Paris, Philadelphia Museum of Art, Kunsthalle zu Kiel, Museum Kunst der Westküste på Föhr har alle værker af Krøyer i deres samlinger.

Der er til udstillingen lånt mere end 60 værker nationalt og internationalt – heraf lånes størstedelen af Skagens Kunstmuseer, der også helt ekstraordinært har besluttet at udlåne hovedværket "Sommeraften på Skagens Sønderstrand" til udstillingen.

Forskningsprojektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturmi

Udstillingen i paris varer fra 28. januar til 25. juli.