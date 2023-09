Holder på hemmelighed efter rekordkøb

Verdens største samling af kunst fra skagensmalernes flittige hænder bliver nu endnu større.

Hvor mange værker, samlingen hos Skagens Kunstmuseer bliver udvidet med, står imidlertid først klart onsdag.

Først der ønsker museet nemlig at fortælle, hvad der blev købt på mandagens temaauktion ”Nordisk lys – kunstnerkolonien på Skagen” hos det anerkendte auktionshus Bruun Rasmussen i København.

- Vi var blandt køberne på gårsdagens auktion hos Bruun Rasmussen - men vi ønsker først at offentliggøre købet onsdag. Det ser vi til gengæld meget frem til, skriver pressechef Simone Sefland Storm Pedersen i en mail til Nordjyske.

Det er dermed uklart, om det var Skagens Kunstmuseer, der havde den helt store tegnebog fremme, da et værk af Marie Krøyer kom under hammeren.

Det forestiller en kvinde ved en væv. Det er et oliemaleri på lærred fra engang i 1890'erne, det måler 45x57 cm, og det er usigneret.

Maleriet blev solgt for 2,3 millioner kroner. Aldrig tidligere er et værk af Marie Krøyer solgt så dyrt.

Blot ét maleri af en kvindelig dansk kunstner har tidligere opnået et højere hammerslag på auktion. Det var i 2020, da Den Hirschsprungske Samling erhvervede Bertha Wegmanns portræt af selvsamme Marie Krøyer for godt tre millioner kroner.

Skagensmalerne Skagensmalerne var en række skandinaviske malere, der fra sommeren 1879 og frem til ca. 1930 blev tiltrukket af Skagens stærke sommerlys, særegne farver og storladne natur.

Fra 1874 malede Michael Ancher fiskerbefolkningen, og fra 1880 opstod der en kunstnerkoloni af rebelske unge malere, der skabte det moderne gennembrud i nordisk kunst.

De mest kendte repræsentanter er Michael Ancher og Anna Ancher, der som de eneste boede i Skagen året rundt, P.S. Krøyer, Viggo Johansen, Laurits Tuxen, Carl Locher, nordmanden Christian Krogh og svenskeren Oscar Björck. Med mandagens salg er også Marie Krøyer blandt sværvægterne.

Med Brøndums Hotel som samlingssted malede man i gensidig inspiration, til tider side om side; den fælles målsætning blev alene formuleret visuelt. Bevidstheden om fællesskabet kom til udtryk i 1883, da P.S. Krøyer efter fransk forbillede påbegyndte portrætfrisen og den øvrige udsmykning af Brøndums spisesal.

Skagensmalernes kunst placerer sig med skildringerne af fiskerne og de fattige inden for den periode i dansk kunst og litteratur, som kaldes det moderne gennembrud. Kunstnernes aktiviteter på Skagen blev beseglet i 908, hvor blandt andre Michael Ancher, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen stiftede Skagens Museum. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi og Den Hirschsprungske Samling VIS MERE

Marie Krøyer, der døde som 72-årig i 1940 med navnet Marie Triepcke Krøyer Alfvén efter sine ægteskaber med først P.S. Krøyer og siden svenske Hugo Alfvén, er i øvrigt i centrum for en udstilling hos Den Hirschsprungske Samling fra fredag 22. september og frem til 18. februar næste år.

Højdespringer til knap fem mio. kroner

Mandagens auktion understregede, at den verdenskendte kunstnerkoloni på toppen af Danmark er i højere kurs end nogensinde.

Auktionens højdespringer blev Michael Anchers skildring af to kvinder på stranden i solnedgangen, som blev solgt for 4,8 mio. kr. Et andet værk af Michael Ancher, der forestiller en enlig ung kvinde på stranden, blev solgt for en mio. kr.

Michael Anchers skildring af to kvinder på en strand i det særlige lys over Skagen blev solgt for 4,6 mio. kr. Foto: Bruun Rasmussen

Marie Krøyers mand, P.S. Krøyer, som hun blev gift med i 1889, er nok stadig den mest eftertragtede af skagensmalerne. Mandag aften blev hans maleri fra 1898 af Degn Brøndum og hans jagthund siddende i en af Skagens klitter, solgt for 1,7 mio. kr.