Kulturmødet er i gang: Så langt kan man nå på 10 år

- Da vi første gang mødtes her i 2013, var der syv samtaler, 125 arrangementer i alt og 6000 deltagere. Når man ser ud over folkehavet i dag, føler man, at der nærmest er 6000 her på pladsen.

Da regionsrådsformand Mads Duedahl (V) torsdag formiddag stod og så ud over de fyldte bænke foran scenen på Kulturpladsen i Nykøbing og på de mange mennesker, der blev ved med at myldre ind på pladsen, lagde han ikke skjul på, at det har krævet vilje og hårdt arbejde at nå dertil, hvor Kulturmødet Mors er i dag.

Der var fyldt op foran scenen, da Kulturmødet Mors 2023 åbnede torsdag formiddag. Foto: Bo Lehm

- Kulturmødet er et eksempel på, hvor langt man kan nå på 10 år, når man satser på noget, vil noget og står sammen om noget, fastslog han i sin tale ved åbningen af det store event, der i år byder på hele 500 arrangementer, og som sidste år tiltrak anslået 32.000 gæster.

At arrangementet i år fejrer sit 10 års jubilæum, nævnte også Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), der inden kollegaen fra Region Nordjylland gik på scenen havde holdt den egentlige åbningstale.

- For 10 år siden havde vi en drøm om, at Mors kunne huse årets kulturelle højdepunkt. For mange var det utopi, men drømmen blev virkelighed, fastslog han og fortsatte:

- Kulturmødet blev i sin tid skabt, fordi der er behov for et nationalt, kulturelt samlingssted, et sted hvor meninger brydes, holdninger udfordres og relationer skabes. Så når I nu bevæger jer rundt på Kulturmødet, så tag jer tid til at lytte, ikke bare efter de stemmer, I kender, og de holdninger, I holder med, men også efter dem, der forarger, og dem, der forundrer. Hvis vi vil forandre verden, kræver det, at vi rækker ud og åbner op.

Åbningen af Kulturmødet Mors 2023 trak masser af folk til Kulturpladsen ved Musikværket. Foto: Bo Lehm

Hans Ejner Bertelsen pegede på, at verden kalder på samtale og lytten til andre.

- Kulturmødet har aldrig stået stærkere end nu, men der har heller aldrig været mere behov for Kulturmødet end netop nu. Når vi nu fejrer 10 år med kunst og kultur så gør vi det desværre i skyggen af krig, splittelse og mistrivsel, konstaterede han.

I årets program tages der fat på alvorlige emner som blandt andet klima, ligestilling, trivsel og sundhed, og arrangørerne har kigget ud over Danmark og inviteret en lang række kunstnere og andre kulturpersoner fra hele Norden med.

- Drømmen er, at Kulturmødet i fremtiden bliver kendt som et nordisk forsamlingshus. Det er ambitiøst, det er muligt, og vi starter i år, sagde borgmesteren.

Den unge færøske sangerinde Dania O. Tausen gav et nummer på sit modersmål. Foto: Bo Lehm

Tilhørerne måtte da også spidse ører, da den unge, færøske sangerinde Dania O. Tausen gik på scenen og sang på sit modersmål. Til gengæld kunne alle synge med, da det lokale Håndværkerkoret sang for i "Blæsten går frisk over Limfjordens vande". Også DR VokalEnsemble optrådte ved åbningen.

Håndværkerkoret sang for i "Blæsten går frisk over Limfjordens vande". Foto: Bo Lehm

Det hele blev bundet sammen af Clement Kjersgaard, som har været med til Kulturmødet Mors lige siden starten. Traditionen tro holdt han sin åbningstale på vers:

- Hvis kunsten er det vilde ridt, at stå på kanten, føle verden, tænke sit, og mærke det, man ikke kan forstå, hvem har så brug for kunsten nu, hvor verden er som verden er? Hvis alting går, som det går nu, fra skidt til slemt til værre, hvem har brug for større chok, er virkelighedens ikke nok? Hvis kunsten før skulle irritere, skal den så bare distrahere, så mens det sidste håb bliver koldt, bliver vi i hvert fald underholdt?

Vinderne i kulturkampen er den ny teknologi, var Clement Kjersgaards pointe, som han i øvrigt uddyber i et længere foredrag lørdag, hvor han har Folkescenen for sig selv.

Kulturmødet åbnet

Med en sidste verslinje: "11 år er gået siden første gang på Mors, til minderne fra dengang skal vi føje dette års", overlod han scenen til unge fra hele Norden. Det var Talerskolen Røst, der havde inviteret de unge til at dele deres tanker, håb, frustrationer og drømme i stærke personlige taler.

Nogle blev siddende. Andre gik videre for at opleve nogle af de mange andre tilbud, som Kulturmødet Mors 2023 byder på frem til lørdag aften.