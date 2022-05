Kulturmødet Mors: Her er de første navne til årets program

MORS:Et kulturmøde skal selvfølge byde på møder på kryds og tværs. Og under årets Kulturmødet Mors vil blandt andre -to af de store navne fra Danmarks rytmiske musikscene mødes med klassiske kolleger.

Således går TV2-forsangeren Steffen Brandt på scenen med et klassisk strygerensemble ved navn Who Killed Bambi, som i årevis har fortolket musik af danske og nordiske sangskrivere, og som sidste år var på Kulturmødet Mors ammen med Oh Land.

En anden såkaldt cross over-begivenhed bliver med D-A-D-guitaristen Jacob Binzer, der giver koncert i Nykøbing Kirke sammen med operasangeren Andrea Pelligrini.

Som tidligere år vil Kulturmødet Mors præsentere noget af det ypperste fra den klassiske musik, fortæller direktør Trine Bang ifølge en pressemeddelelse fra kulturmødet Mors:

- I år udvider vi med spændende navne fra den danske jazz- og folkemusikscene, siger hun.

Næste generation af musikere fylder meget i programmet, som bl. a. byder på en solokoncert med en ung talentfuld pianist, Ramez Mhaanna, der modtog Léonie Sonnings talentpris i 2019.

Og en anden modtager af den samme pris, komponisten Lil Lacy, bidrager til en koncert ved navn "Ravel/Nørgård/Lacy", skabt i samarbejde med accordeonist Bjarke Mogensen og Esbjerg Ensemble - samt til en orgelkoncert med musik fra flere århundreder, opført af Jens E. Christensen.

- Ramez Mhaanna er trods sin unge alder allerede et veletableret navn. Lil Lacy har fået opført sin musik i hele verden, og er optaget af det at være menneske - de dybe eksistentielle lag, der forbinder os på tværs af tid og sted - og af mødet imellem forskellige genrer og traditioner, siger Trine Bang.

Jazzen er bl. a repræsenteret ved den nordjyske bassist Kenneth Dahl Knudsen og Ginne Marker, sanger, sangskriver og guitarist, ligeledes med rødder i Nordjylland.

Fra folkemusikscenen er inviteret ensemblet Basco med sangerinden Julie Hjetland samt duoen Andreas Tophøj & Rune Barslund.

Kulturmødet Mors finder sted 25.-27. august og kommer til at omfatte over 500 arrangementer. Det samlede program offentliggøres 20. juni.