Kulturmødet på finansloven - men med færre penge end i år

For andet år i træk vil Kulturmødet Mors i 2024 være tilgodeset med en bevilling på finansloven - i hvert fald ifølge det forslag til finanslov, som regeringen kunne præsentere torsdag.

Det glæder kulturmødets direktør Trine Bang - selv om bevillingen på en halv million kroner faktisk er en halvering af det beløb, som blev afsat på finansloven for 2023.

- Vi er først og fremmest rigtig glade. Der er ikke så mange, der får del i finanslovsmidlerne, så uanset at bevillingen er mindre end sidst, betragter vi det som en kæmpe blåstempling. Det gør mig stolt og glad, at Kulturmødet har fundet vej til de politiske forhandlingslokaler, og det sætter en tyk streg under, at vi de seneste år er lykkedes med at vise, hvor stor betydning kunst og kultur har for vores samfund, siger hun.

- Lige nu er vi bare utrolig glade for, at vi stadig er med, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors. Arkivfoto: Bo Lehm

Igen i år er der dog blot tale om en etårig bevilling.

I ville vel have været rigtig glade, hvis den havde været flerårig?

- Ja, det er klart, at jo flere langsigtede partnerskaber, vi har, jo bedre kan man langtidssikre Kulturmødet. Men lige nu er vi bare utrolig glade for, at vi stadig er med. Det ser vi som både en blåstempling, og en invitation om at gå i dialog om fremtiden, siger Trine Bang.

Nyheden om finanslovsbevillingen i 2024 kommer en uge efter, at Kulturmødet Mors kunne fejre 10 års jubilæum med rekordmange deltagere. Ifølge arrangørerne fandt op mod 35.000 mennesker vej til de mere end 500 arrangementer, som blev afviklet i løbet af tre dage.

Ambitionen for 2024 er et Kulturmøde, der som minimum bliver "ligeså flot og favnende" som i år, lyder det fra Trine Bang:

- Bevillingen på en halv million er et flot rygstød, som gør, at vi kan sætte arbejdet i gang. Men vi har stadig ligeså stor brug for opbakning og støtte til at få tingene til at hænge sammen, siger hun.

Kulturmødet Mors finder næste år sted 22.-24. august.