Kunsten finder sin nye direktør hos Utzon

Kunsten har fået ny direktør. Det bliver 46-årige Lasse Andersson, der i øjeblikket er kreativ direktør på Utzon Center. Det er administrativt en del af Kunsten, så der er i høj grad tale om en chef fundet i egne rækker.

- Med Lasse Andersson som leder har Utzon Center haft en imponerende succes, siger formanden for bestyrelsen, Christen Obel og fortsætter:

- Kvalitetsniveauet i udstillingerne er konstant hævet. Han er passioneret og god til at skabe begejstring omkring Utzon Center, og han er eminent til at skabe partnerskaber med fonde og erhvervslivet.

Stigende besøgstal

- Det hele har betydet mange nye samarbejder med både udstillingssteder og andre faglige partnere, hvilket har medført en kraftig stigning i aktivitetsniveauet og besøgstallet, og har gjort Utzon Center langt mere kendt i udlandet.

- Det er evnen til at tænke nyt på en meningsfuld måde og samtidig kunne eksekvere og fastholde kvalitet og relevans, der gør, at vi har valgt Lasse som ny direktør for Kunsten,” siger Christen Obel i forbindelse med udnævnelsen.

15 år i nordjysk kulturliv

Lasse Andersson har været en del af det nordjyske kulturliv i de seneste 15 år og har derfor stor erfaring med at skabe projekter, der appellerer til både internationale turister og det nordjyske publikum.

Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er en drømmeopgave at træde ind i et af Danmarks fineste museer. Jeg mærker i dag lige dele ydmyghed, stolthed og glæde over at tiltræde som direktør på Kunsten, siger Lasse Andersson.

- Jeg har i fem år dyrket opbygningen af Utzon Center ved at søge nye veje i formidlingen og det føles naturligt, at Alvar Aaltos fine museum bliver en del af mit arbejdsliv og den tænkning, siger han om sin nye opgave.

Relevant faglig baggrund og kompetence

På de danske museer har der været tradition for udelukkende at ansætte direktører med en kulturhistorisk eller kunstfaglig baggrund. Denne tradition bryder museet imidlertid med, da Lasse Andersson er arkitekt fra Arkitektskolen Århus fra 2003, som senere er suppleret med en PhD i kulturplanlægning i 2009.

- Det er klart, at vi i ansættelsesudvalget har drøftet den faglige baggrund. Men ledelsen af større kulturinstitutioner kræver efterhånden så mange forskellige kompetencer og egenskaber, at man i en robust organisation som vores kan - og skal - vælge den nye leder, som man mener samlet set kan bringe institutionen frem. At den nye direktør ikke har en decideret kunstfaglig baggrund, er derfor ikke et udtryk for en ny prioritering; men en anerkendelse af den stærke kompetence museet allerede har på det kunstfaglige område. En kompetence, der er central at fastholde i det kommende samarbejde med Louisiana, siger Christen Obel.

Blå bog: Lasse Andersson Lasse Andersson er 46 år og har siden 2015 været leder af Utzon Center. Med sit team har han skabt udstillinger som ”Fatamorgana”, hvor Utzon mødte Asger Jorn, ”Horisont”, som fejrede 100-året for Jørn Utzon i 2018 og den internationalt roste udstilling ”I Arkitektens Verden” med den norske arkitekt Reiulf Ramstad. En udstilling, der på sanselig vis trak arkitekturformidlingen i retning af kunstens verden. Senest har Lasse Andersson udviklet en ny international forelæsningsrække i Aalborg og Rom i samarbejde med MAXXI Museum for Kunst i det 21 århundrede. Endelig er Utzon Center blevet et omdrejningspunkt for leg og læring for tusindvis af børn gennem det ambitiøse projekt ”Arkitektur er en leg”. Lasse Andersson var indtil 2014 lektor og afdelingsleder ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet og har samtidig været kulturel entreprenør og iværksætter i mange sammenhænge bl.a. med LasseVegas Kontoret. Lasse Andersson modtog i 2018, som den første arkitekturens dristighedspris fra Statens Kunstfond for sit engagement og ekstraordinære arbejde med at formidle dansk arkitektur. Året inden fik han Packness Fondens Arkitekturpris for sit arbejde med Utzon Center. Lasse Andersson har sine rødder på Sydfyn ved Svendborg. Han er gift med arkitekt Stine Trudslev Andersson, med hvem han har børnene Sigurd på 19 og Vigga på 14. VIS MERE

Utzon Center har siden 2014 haft en administrativ samarbejdsaftale med Kunsten. Det betyder, at Lasse Andersson som direktør for Kunsten også har det overordnede ansvar for Utzon Center. Der skal dog findes en mere permanent løsning i forhold til at varetage den daglige ledelse af Utzon Center. En løsning bestyrelsen forventer er på plads senest om 6 måneder.

Lasse Andersson afløser Gitte Ørskou på direktørposten. Hun tiltrådte som direktør for Moderna Museet i Stockholm i september 2019 efter 10 år som direktør for Kunsten Museum of Mordern Art Aalborg.