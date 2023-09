Kunsthal Spritten sætter duo ind som direktører

Kunsthal Spritten har nu fundet navnene på en ny ledelsesduo, der skal stå i spidsen for den kommende kunsthal i Aalborgs spritfabrikkers fredede bygninger.

Valget er faldet på Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen, der kommer fra en stilling som udstillingschef i JP/Politikens Hus, og Bibi Henriksen Saugman, der forlader en stilling som projektchef i Gernes-Fonden.

- Jeg ser meget frem til den opgave, vi nu er blevet betroet. Realiseringen af en kunsthal af internationalt format på en knap 100 år gammel og fredet spritfabrik i Aalborg er et af de mest ambitiøse byggeprojekter i dansk og europæisk kontekst. At få lov til at løfte så vigtig en opgave på en egn i rivende udvikling, og som jeg samtidigt selv er rundet af, er en afsindig stor glæde, siger Bibi Henriksen Saugman i en pressemeddelelse.

Også hendes kommende kollega går til opgaven med ydmyghed.

- Det er med stor glæde og stolthed - og ydmyghed over for opgavens omfang og kompleksitet - at jeg sammen Bibi Henriksen Saugman skal stå i spidsen for udviklingen og realisering af et så ambitiøst og helt enestående samlet projekt som Kunsthal Spritten og Cloud City i Aalborg. Sådan en mulighed får man kun en gang i livet, siger Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen.

Den nye kunsthal bliver opført i de gamle spritfabrikkers bevaringsværdige bygninger, hvilket gør istandsættelsen krævende, da Kultur- og Slotsstyrelsen skal godkende alle greb. Samlet kommer den til at dække 3000 kvadratmeter, herunder godt 1000 kvadratmeter til udstillinger. Grafik: Kunsthal Spritten

Komplekse opgaver forude

Fondens bestyrelse var på jagt efter en ny direktør og havde planer for ansættelse af en kurator, men i et meget stærkt ansøgerfelt opstod muligheden for at ansætte en lederduo.

Ifølge kunsthallens bestyrelse passer det godt til den fase, kunsthallen er i, hvor der er fokus på et kommende udbud, byggeri, indretning af den nye kunsthal og planlægning af udstillingsprogrammet.

- Jeg er meget meget glad for, at vi nu har Bibi og Signe i spidsen for det her fantastiske projekt. Vi skal have bygget en kunsthal og et kunstværk af kolossale dimensioner, som jeg er overbevist om kommer til at få klangbund i Aalborg og rage op internationalt. Det kræver, at den nye ledelse har kræfter til at løse mange og komplekse opgaver, inden vi kan åbne - både helt praktiske, de strategiske og de mere kreative udfordringer, siger Stefan Hermann, formand for driftsfonden Kunsthal Spritten.

Som duo vil vi skabe begejstring, sætte en tydelig retning samt øge tempoet frem mod åbningen af Kunsthal Spritten, som ikke kun bliver en ny markant spiller på kunstscenen i Norden, men et afgørende bidrag til udviklingen af Aalborg. Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen

Afgørende for Aalborgs udvikling

Den nye lederduo starter i deres nye job 1. oktober. De ser begge et stort potentiale i at række ud til samarbejde.

- Vi er i en brydningstid, der kalder på nytænkning og nye konstellationer. Som duo vil vi skabe begejstring, sætte en tydelig retning samt øge tempoet frem mod åbningen af Kunsthal Spritten i 2026, som ikke kun bliver en ny markant spiller på kunstscenen i Norden, men et helt afgørende bidrag til den igangværende udvikling af Aalborg by og havnefront. Vi er begge - og som makkerpar - af den overbevisning, at kunsten kan skabe forandringer i samfundet og for det enkelte menneske, og vi vil i de kommende år skabe rammerne og nye samarbejder med netop det for øje, siger Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen.

Også Bibi Henriksen Saugman glæder sig til at møde borgere og samarbejdspartnere og at komme igang med visionsarbejdet.

- For os er det helt afgørende, at Spritten bliver et sted, der spiller en central rolle for de mennesker, der bor i kommunen, og at vi sammen med vores gode kollegaer i byen kan gøre Aalborg endnu mere attraktiv at bosætte sig i, siger hun.

Kunsthal Spritten åbner i 2026.