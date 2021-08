Kunsthal Spritten satser på computerspil og film: Hvis 100.000 mennesker følger noget, skal vi tage det alvorligt

I USA fejrer de, når Disney bliver vist på museum, for dér er det kulturarv - her er det bare underholdning. Vi har meget at være stolte af i Danmark, men det er også vigtigt at give plads til det nye, siger Mads Damsbo (i midten), direktør for Kunsthal Spritten, der torsdag præsenterede kunsthallens profil til fejringen af Sprittens 90 år.