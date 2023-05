Kunsthal Sprittens direktør forlader sin post

AALBORG: Der skal populærkultur som tegnefilm og folkelighed ind i de danske kunsthaller, sagde Mads Damsbo, da han i 2021 præsenterede profilen for Kunsthal Spritten, Aalborgs kommende kunsthal på Spritten, der ifølge ham skal sætte Aalborg på forkant blandt kunsthaller i Danmark.

Men nu forlader han sin post, tre år efter, at han indtog den, og før hans vision er ført ud i livet.

1. juni tiltræder han en stilling som slotschef på Christiansborg Slot, der er en del af Nationalmuseet, hvor han skal være med til at øge kendskabet til slottet og derigennem danmarkshistorien hos det hjemlige publikum.

- Det har ikke været en let beslutning at forlade Fonden Kunsthal Spritten. Gennem de seneste tre år har vi sammen med Praksis Arkitekter, Studio Tomás Saraceno, Niras, Aalborg kommune og fondens to bestyrelser gennemarbejdet kedelhallen på Aalborgs gamle spritfabrik på kryds og tværs til om lidt at kunne ombygges til fremtidens kunsthal sammen med Tomás Saraceno's mageløse, seks etager høje skulptur Cloud City Aalborg, skriver han i et opslag på LinkedIn, hvor han fortæller om jobskiftet.

Her fremhæver han godkendelsen af projektet af Slots- og Kulturstyrelsen som en af de seneste milepæle for Kunsthal Spritten.

Byggeriet af kunsthallen forventes at stå færdig i 2024.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Mads Damsbo eller Peter Spøer, bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Kunsthal Spritten.