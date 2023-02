Kunstmysterium løst på rekordtid: Her er forklaringen

THISTED:Sagen er opklaret.

Sådan lyder meldingen fra lokalpolitiet i Thisted, som onsdag søgte oplysninger om to ældre malerier, begge fundet henkastet på en rastplads på Aalborgvej ved Vesløs Huse. Politiet vurderede, at billederne kunne være stjålet ved et indbrud, men ingen af dem figurerede på lister over genstande, der var forsvundet i forbindelse med et anmeldt indbrud.

Forklaringen er ganske enkel, oplyser Lokalpolitiet i Thisted, efter at være kontaktet af maleriernes ejer. Eller rettere forhenværende ejer.

Ejeren havde nemlig besluttet at skille sig af med begge malerier. De var fugtskadede og havde ikke længere nogen værdi for ejeren, som derfor kørte til genbrugspladsen i Thisted og efterlod billederne i en container.

I følge Lokalpolitiet i Thisted har en eller anden set sit snit til at snuppe billederne i containeren for efterfølgende at konstatere, at der ikke var tale om den store kunst. Sandsynligvis derfor blev de efterladt på rastepladsen.

Men nu er der fuld sikkerhed for, at billederne ikke dukker op igen. De er begge destrueret, oplyser Lokalpolitiet i Thisted.