Kunstner forlader Aalborg med opsang: Lav en kunstuddannelse, der kan holde på os

"Det er en katastrofe for Aalborg, at du flytter. Du gør så meget for kulturlivet her, at jeg håber, at nogen rejser en statue af dig. Du kan bryde traditionen ved at flytte tilbage!"

Sådan står der i en kommentar fra lederen af 1000Fryd, Troels Højgaard Sørensen, under facebookinvitationen til Kamilla Mez' afskedsreception i forbindelse med, at hun flytter til Gøteborg for at læse en Master of Fine Arts.

Det er ikke hver dag, at en ung kunstner, der forlader en by, holder afskedsreception, men Kamilla Mez er heller ikke hvilken som helst ung kunstner. De seneste år har hun været en drivkraft i events som festival, samtalesaloner og nye udstillingsplatforme i Aalborg.

Og hendes afskedsreceptionen har et tema: fraflytning.

Receptionen foregår lørdag 22. august kl. 16 i Huset i Hasseris byhave. Den er gratis og åben for alle, men tilmelding er påkrævet, da der bliver serveret forfriskninger. Læs mere her. Foto: Martin Damgård

- Det har ligget i kortene længe, at jeg er nødt til at tage af sted, hvis jeg vil mere med min kunst og virke. Det er ikke anderledes, end det er for mine kunstnervenner og kollegaer her - vi er nødt til at flytte efter uddannelse og jobs. Det er både forståeligt, men også super sørgeligt, når Aalborg rent faktisk har ambition om at være global vejviser som (inter)national kunst- og kulturby, siger Kamilla Mez, der er klar over, at en offentlig afskedsreception er atypisk.

- Men det offentlige rum har været min arbejdsplads, og festen bliver en kunstpolitisk markering, hvor jeg “giver stafetten videre” til byens kunstnere og kunstaktører.

Receptionen har fået navnet "kasket, stakit, stafet" og byder på en performance lavet i samarbejde med Aalborg Artist's Association (AAAA) samt en efterfølgende samtalesalon og er åben for alle.

Hvad er det for en grundlæggende problematik, du adresserer?

- I og med at meget af Aalborgs kunst- og kulturproduktion er baseret på ildsjæle, er det blevet klart, at der er behov for ressourcer til at imødekomme yngre, nyuddannede og professionelt udøvende kunstnere, der har potentiale til at etablere sig lokalt. Som aspirerende kunstner i Aalborg skal man i høj grad opfinde sig selv for at skabe rammerne om en karriere, hvilket gør, at mange vælger andre byer at bosætte sig i. Også selvom Aalborg har andre gode ting at tilbyde, som for eksempel billig husleje, et engageret publikum og et internationalt miljø, siger hun.

Ifølge hende og AAAA kan man som kunstner ikke finde et professionelt miljø med en selvstændigt fungerende infrastruktur her med fx udstillingsrum, kommunikationsplatforme, værksteder med udstyr og ekspertise, kunstnerudveksling og vejledning.

- Der eksisterer ikke et professionelt miljø, der rækker ud til andre professionelle miljøer. Vi har Nordjyllands Kunstnerværksted, men her er der hverken mulighed for at udstille, låne værktøj og undervise - og ambitionsniveauet for at skabe en kunstnerisk karriere er ikke fokuseret nok, siger hun og henviser til MakerSpace på Trekanten som et sted, der tilbyder værktøj, men som hovedsageligt er tænkt til personlige hobbyprojekter.

- Modellen for seriøs kunstproduktion i Aalborg er endnu ikke stabil. Og det er vigtigt ikke at forveksle professionelle niveauer med hobbyisme.

Det er vel naturligt, at unge forlader regionen, er det ikke en del af det at være ung at søge nyt land, ikke mindst som kunstner?

- Ja, men Aalborg har rent faktisk grobund for nogle helt fantastiske ting, som ikke bliver dyrket. Lige nu rummer byen kun én videregående kunstuddannelse, Kunst & Teknologi på AAU, som jeg også selv fik min bachelor fra i 2019. Derudover der ingen tilbud, der tillader at udvikle en legitim kunstscene, som man bør forvente af en by, der har de kulturelle visioner, som Aalborg hævder at forfølge, siger hun og fortsætter.

- Da Kunst & Teknologi uddannelsen blev formuleret som bacheloruddannelse, blev den skabt som et slags grundforløb til kandidaten Oplevelsesdesign, der fokuserer på at designe digital medieteknologi og produkter, det understøtter og kommunikerer oplevelser. Det er problematisk, fordi kandidatuddannelsen ikke har noget som helst at gøre med produktion eller evaluering af kunst - højest kommunikation om kunst.

- Det betyder, at de studerende på Kunst & Teknologi, som arbejder seriøst med kunst, oplever at blive devalueret på den kunstneriske scene udenfor uddannelsen pga. uddannelsens sammensætning, hvor der ikke er fokus på den enkeltes kunstneriske profil.

- Problemet med uddannelsen er, at kunstdelen bliver komprimeret og glemt i den generelle, kommercielle karakter. Den fungerer lige nu som en slags hybrid-uddannelse, hvor kunsten bliver sat på lige fod med institutionaliseret design, vurderer hun.

Står det til hende og Aalborg Artists Association, skal AAU lade uddannelsen tage en drejning.

- Den skal vende sig imod en mere kunstakademisk model, som bl.a. kan ske gennem specialisering af flere kunstneriske retninger såsom Kritiske Studier, Kunstformidling og -historie, samt en ph.d. i Kunst. Det er i dag simpelthen forvirrende for folk udefra at have et så bredt spektrum af kreative outputs under én uddannelsesgrad, siger hun.

Derudover bør universitetet åbne op for en kandidatuddannelse i kunst, mener de. Noget der ifølge dem vil give Aalborg mulighed for at skille sig ud fra de byer i Danmark, der allerede har kunstakademier.

- Andre byer, vi sammenligner os med, som f.eks. Bergen i Norge, har med succes sådan en model, hvor kunstakademiet er direkte forbundet med universitetet. Og en producerende samtidskunstscene som en overbygning på et universitet kan udvikle den lokale kunstscene og skabe grobund for det miljø, der vil fastholde folk i byen, siger hun.

Aalborgs kulturforvaltning har arbejdet intenst med en ny kulturpolitik, hvor de satser eksplicit på vækstlaget. Er det ikke nok til at tro på en fremtid for kunstnere her?

- Jeg anerkender kulturforvaltningens arbejde, men kan blive i tvivl om, hvorvidt den nye kulturpolitik er hensigtsmæssig, når der ikke er en plan for de uddannede, praktiserende kunstnere i kommunen. Lige nu har Unges Møde Med Kunsten, som er en del af regionens plan, en rigtig god model for arbejdende kunstnere, hvor der er et bindeled mellem vækstlaget og professionelt udøvende kunstnere. Også Børnenes Møde Med Kunsten er et godt koncept, men hvad sker der her, efter du er fyldt 26, spørger hun.

Skriftrullen med overskriften ‘Policy Transformation Proposal’ var en del af projektet Aalborg Anti-Artwashing af de østrigske kunstnere Lukas Heistinger og Bernhard Garnicnig, der blev inviteret hertil af kunstnerduoen f.eks i 2019. Her diskuterede de byers brug af kultur til at brande sig med byens borgere. Foto: Martin Damgård

Det er noget, de har stor fokus på i AAAA, hvor medlemmerne er spredt aldersmæssigt.

- 20’erne og 30’erne er de vigtigste år i ens professionelle udvikling. Det er faktisk ret sjældent, at kunstnere etablerer sig, før de fylder 40, og sjældent at en kunstkarriere peaker, før man er i sine 50’ere. Til trods for det er der ikke skabt en bæredygtig model for den gruppe af kunstnere, der arbejder i kløften mellem upcoming og etableret. Det store fokus på vækstlaget giver ikke mening, hvis der ikke er et miljø at gro ind i. Man kommer ikke til at have en bæredygtig og dynamisk kulturby uden at støtte konsekvent arbejdende, uddannede kunstnere.