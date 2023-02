Kunstner stak af med halv million - nu er der nyt i sagen

AALBORG:Det vakte stor opsigt, da kunster Jens Haaning omdannede et af sin oprindelige værker, der skulle udstilles på Kunsten i Aalborg, og skabte værket "Take the money and run", hvor han afleverede to tommer rammer til museet og selv tog de 532.549 kroner, der skulle bruges i værket.

Haaning har netop betalt medieanalysehuset Infomedia for at udregne den samlede værdi af eksponeringen, som værket har fået.

Det skriver dagbladet Børsen i et længere portræt af den kontroversielle kunstner.

Og ifølge Infomedias beregninger er Haanings værk omtalt i 3798 artikler/indslag på tværs af Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika og Australien. Regner man sammen, hvad det ville koste i annonceplads, får man eksponering til en værdi af 59,3 millioner euro, cirka 440 millioner kroner.

Ender i retssalen

Beregningen har Jens Haaning fået fortaget, da spørgsmålet om "Take the money and run" og de 532.549 kroner nu havner i en civil retssag.

Retssag kommer til at foregå ved Københavns Byret mellem Kunsten og Jens Haaning, der repræsenteres af det højprofilerede advokathus Bruun & Hjejle.

Men selvom det er Kunsten, der sagsøger Haaning, så skyder den kontroversielle kunster nu tilbage.

Ifølge Haaning blev der aldrig indgået en indlånskontrakt til værket “Take the money and run”, hvilket vil sige, at Jens Haaning hverken har tilladt museet at vise værket i en udstilling eller at lade pressefotografer fotografere og videresælge billeder af værket ud i hele verden.

“Kunsten har taget det ind i udstillingen og delt det uden at få lov til det. Vores modkrav er for det første, at de får en bøde af det offentlige. Det, Kunsten har lavet, er ulovligt. Man må ikke bare stjæle af andre folks ejendom,” siger Jens Haaning til dagbladet Børsen.

De to værker med "Take the money and run" er blevet omtalt i store dele af verden. Således har omtalen af kunstværket nået ud til en tredje del af klodens befolkning. Arkivfoto:Henrik Simonsen

Ifølge Børsen har Jens Haaning ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, om han vil kræve en økonomisk erstatning.

Kunsten oplyser, at sagen er overgivet til deres advokat, som ikke udtaler sig på nuværende tidspunkt.

Nåede ud til en tredjedel af klodens befolkning

Årsagen til, at den samlede værdi af eksponeringen skyldes, at medier over det meste af verdenen omtalte det opsigtsvækkende værk.

Blandt andet fløj tv-kanalen Al-Jazeera et tv-hold ind til Magleby på Møn for at portrættere Jens Haaning.

Infomedia-rapporten viser ifølge Dagbladet Børsen, at den globale omtale af værket havde et såkaldt reach (ikke læsertal, men rækkevidde) på 2,45 milliarder mennesker, næsten en tredjedel af kloden.

I varetægt hos Kunsten

Indtil videre er kunstværket "Take the money and run" - de to tomme rammer - i varetægt hos Kunsten i Aalborg. Og der er altså planlagt en civil retssag mellem parterne.

Kunstværket var en del af udstillingen "Work it Out", hvor Haaning fik til opgave at til opgave at genskabe to værker, der viste henholdsvis en dansk og en østrigsk årsløn i kontanter.

Men da museets medarbejdere åbnede pakkerne med de to billedrammer, var der to tomme lærreder og en besked fra Haaning om, at pengene i stedet var indgået i et nyt kunstværk med navnet "Take the Money and Run".