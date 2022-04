Kunstner tog pengene og afleverede to tomme rammer: Nu vil han have dem tilbage

AALBORG:Selvom udstillingen ”Work it Out” sluttede tilbage i januar, ligger Kunsten i Aalborg stadig inde med værket ”Take The Money And Run”.

Værket af kunstneren Jens Haaning skulle oprindeligt have indeholdt kontanter, der viste en gennemsnitsindkomst i henholdsvis Danmark og Østrig. Men kunstneren beholdt selv de over 500.000 kroner og sendte to tomme rammer til Aalborg med den nu verdenskendte titel.

Historien om kunstneren, der tog pengene, gik verden rundt, og Kunsten udstillede også værket. Men nu er udstillingen slut, og Jens Haaning har stadig ikke tilbagebetalt pengene. Det fik Kunsten til at sagsøge Jens Haaning tilbage i januar.

Sagen har dog taget en ny drejning. For nu vil Jens Haaning gerne have sit værk tilbage, så han kan sælge det, fortæller han til Politiken. Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra kunstneren, men han ønskede ikke at stille op til interview.

Til Politiken fortæller han, pengene fra salget skal gå til advokater, der skal hjælpe med at sende en regning til museet for uretmæssigt at have distribueret billeder af hans værk.

Kunstneren skal dog ikke forvente at få sit værk tilbage.

Til Nordjyske siger direktøren for Kunsten, Lasse Andersson:

- Vi har overgivet sagen til vores advokat. Vi er helt trygge ved, de kører den på vores vegne, og ifølge dem har vi en tilbageholdelsesret, så længe sagen kører.

Museumsdirektøren ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen, heller ikke på anklagen om den, ifølge kunstneren, uretmæssige distribuering af billeder af værket.