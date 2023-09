Kunstner "tog pengene og løb": Her er dommen

Historien gik verden rundt, da kunstner Jens Haaning i efteråret 2021 sendte to tomme rammer til Kunsten i Aalborg.

Rammerne skulle ifølge aftalen have indeholdt kontanter for omkring 500.000 kroner.

Men væk var pengene, og kunstneren nægtede at tilbagebetale beløbet.

Men det skal han.

Det afgjorde Københavns Byret mandag eftermiddag.

Kunstneren skal ifølge dommen betale i alt 492.549 kroner tilbage, fordi både visningsvederlag og kunstnerhonorar er modregnet, de penge han havde beholdt.

Derudover skal Jens Haaning betale sagsomkostningerne, hvilket løber op i 78.500 kroner.

Ifølge dommen skal pengene betales inden 14 dage.

Jens Haaning, og Kunsten, har dog mulighed for at anke dommen inden for fire uger.

Overrasket

Til Nordjyske siger Jens Haaning, at han er overrasket.

- Jeg havde håbet på at blive frifundet.

Kunstneren kan ikke endnu fortælle, hvorvidt han så også vil betale pengene tilbage oven på byrettens dom.

Først skal dommen vendes med hans advokat, forklarer han.

Har du snakket med din advokat i forvejen, om I ville anke sagen med dette udfald?

- Det har vi faktisk ikke fået snakket om. Aftalen var at se dommen, og så kigge på det i løbet af de næste par dage.

Hvad betyder den her dom for dig?



- Det betyder, at jeg skal ud at skaffe en masse penge.

Så du har ikke gemt dem på en konto til det tilfælde, at det her skulle ske?

- Nej, nej. De er hverken på en konto eller gravet ned ude i en skov.

Jens Haaning har også tidligere udstillet værker i Nordjylland. I 2010 havde han en soloudstilling i Kunsthal Nord kaldet ”Thai Body Massage og andre værker”. Som en del af udstillingen havde han flyttet en massageklinik fra Østerbro til kunsthallen. Arkivfoto: Martin Damgård

Skal nærlæses

Det har ikke været muligt for Nordjyske at få et interview med museumsdirektør Lasse Andersson om sagen.

Kunsten har i stedet sendt et skriftligt citat fra direktøren.

- Vi har nu en dom, som Kunsten og Jens Haaning kan forholde sig til. Den skal vi nærlæse.

- Der er fire ugers ankefrist, og så længe sagen stadig kan ankes, har vi ikke yderligere kommentarer.

Så længe sagen kan ankes, har direktør for Kunsten, Lasse Andersson, ikke yderligere kommentarer. Arkivfoto: Lars Pauli

Ændrede værket

De to tomme rammer skulle oprindeligt have indeholdt have kontanter svarende til den gennemsnitlige årsindtægt i henholdsvis Danmark og Østrig.

Som bekendt valgte Jens Haaning dog at beholde pengene, lidt over en halv million kroner, og ændrede værkets titel til det nu kendte ”Take the money and run”.

Da Kunsten stadig ikke havde fået pengene tilbage i januar 2022, valgte de at sagsøge Jens Haaning.

Omvendt har Jens Haaning ment at Kunsten, da sagen kørte, uretmæssigt distribuerede billeder af hans værk.

Opdateres ...