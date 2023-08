Kunstnere fortolker Barbies univers: - Skal man pynte sig for at få succes?

HURUP: Mens hele verden er ramt af Barbiefeber i anledning af Greta Gerwigs hitfilm, der lige nu vises i biograferne, kan du i Hurup opleve to legende og humoristiske udstillinger, som giver et anderledes indblik i Barbie-universet.

Flere end 1200 besøgende har allerede besøgt Kunsthal Jens, som også er hoppet med på den lyserøde bølge:

- Fra Hollywood til Hurup, lyder det fra Angelina Owino, kunstnerisk leder i Kunsthal Jens.

Vækker minder

Forestil dig, at du træder ind i et Barbiehus. Blomster i pink nuancer pryder bordet. Ud af øjenkrogen spotter du et lyserødt badeværelse, og ved siden af et køkken, der er som taget ud af 70'erne: Orange køleskab, brune låger og blomstret tapet.

I det samme øjeblik opdager du, at det ikke er andet end billeder af, hvordan Barbiehuset kunne se ud. "Her bygges der", står der over en plantegning.

Udstillingen "Legligheder" skaber en illusion om et rum i udvikling, og her er det dig, som bestemmer, hvordan det udvikler sig. Foto: Lars Pauli

Udstillingen hedder "Legligheder", og den er skabt af kunstner Maya Rosette. "Legligheder" skaber en illusion om et rum i udvikling, og her er det dig, som bestemmer, hvordan det udvikler sig.

- Det skal gerne indbyde til, at folk selv kan gå på opdagelse i udstillingen, og nogle begynder også at tænke på dem selv, da de var børn og legede med Barbie. Det er det, der er med kunst: Det er øjnene, som kigger på det, der afgør, hvad man ser. Ham som tror, det er en fancy lejlighed i New York, det er lige så godt, som hende, der tænker "Ej, det havde jeg som barn! Gad vide, hvor det er i dag", fortæller Angelina Owino.

Kort tid efter spørger en kvinde, hvorfor vi taler så meget om Barbie. Det afføder en ny snak om hendes forhold til den ikoniske dukke.

Undress to Success

I den ene ende af lokalet står en stor trækasse med glitterforhæng. Inde bag forhænget gemmer sig endnu en udstilling, hvor du kan opleve værket "Undress to Success".

Værket viser Angelina Owino nøgen på en mark. Det er ikke en kritik af Barbie, men en kommentar på, hvordan vi i samfundet ser på kvindekroppen.

- For mig er det her en udstilling, som stiller spørgsmål til forfængelighed, køn og identitet. Skal man pynte sig, for at få succes, eller bare være sig selv?, siger Angelina Owino.

Barbie har om nogen været tæt forbundet med billedet på den perfekte kvinde. Klædt i lyserødt, med den perfekte figur, skinnende hår, fejlfri make-up og de essentielle accessories: En parfume, et spejl og en børste. Effekter, der også fremgår af værket i filtede udgaver, udført af Maya Rosette.

Udstillingen i Kunsthal Jens kan opleves til og med torsdag i uge 32.

