Noah er et omvandrende kunstværk: - Det er mere grænseoverskridende at gå til frisøren

OBS: Noah Holtegaard bruger pronomenet de om sig selv frem for hun eller han.

Det vil sikkert være grænseoverskridende for mange at karseklippe sit hår, afblege det og derefter overlade det som lærred til en kunstner, der bestemmer, hvad du skal bære på dit hoved i en måned.

Men for Noah Holtegaard er det langt minde angstprovokerende end at gå ned til en helt almindelig frisør. Hvorfor blive et omvandrende værk, lyder det første spørgsmål - og derefter - hvordan føles det på den måde at afgive bestemmelsen over sin egen krop?

- Viggo Mattssons værk var ret rørende. Han lavede et dødningehoved med pigtråd. Det handlede om at bryde igennem kønsnormer og om, at vi alle bag alt det ydre bare er et kranie. Og så refererer det til, at raterne for både hadforbrydelser og selvmord er høje for transpersoner. Foto: Noah Holtegaard

- Det startede lidt som en af de jokes, man kan komme til at tage for langt. Det er svært at finde udstillingslokale som ung kunstner, og mange udstillingssteder er stadig styret af et maskulint blik. Men hvis du klipper dit hår kort og bleger det, har du et blankt lærred, og du kan nå ud til mange flere end dem, der selv opsøger kunst, siger Noah Holtegaard, der har forsøgt at give kunstnerne frie tøjler.

Et valg med overraskende sociale effekter.

- Jeg har ikke behøvet at være lige så god til smalltalk som normalt, for det er så oplagt at tale med nye mennesker om værket på mit hoved. Men det er også et ansvar - jeg har jo 'åbent' hele tiden og kan ikke lade være med at svare, når folk i Netto spørger ind, og tager jeg en hue på, når det er koldt, dækker jeg jo for værket.

- På en måde har det også været en lettelse at lade andre overtage noget styring. Når en som Steve Jobs kun gik i jeans og sort rullekrave, var det fordi, at han så ikke behøvede tage stilling til, hvordan han præsenterede sig hver dag, siger de.

Er det en udfordring for dig at skulle tage stilling til det - tøj og hår?

- Det er det, når man er transperson, som jeg er. Jeg hader fx. at gå i svømmehallen, for der skal jeg vælge mellem herre- og dameomklædning - jeg er ingen af delene, og frisørsaloner er super angstprovokerende, for de kan ikke lade være med at klippe mig som kvinde. Hvis jeg giver dem et foto af Leonardo DiCaprio, laver de altid en feminin udgave af hans frisure på mig. Det er så kønnet, de er så angste for, at jeg skal ligne en mand, selv om det er det, jeg beder om.

Kamilla Mez lavede motiver på mit baghoved, som man kan scanne med en telefon, og så popper der 3D figurer op. Jeg blev til en slags cyborg. Vi vælger ikke vores egen krop, men når vi spiller videospil, kan vi vælge, hvordan vi vil se ud som avatarer - den kan nærmest være mere sand end den krop, vi har fået, men ikke valgt.

Mere om projektet BUZZ er en udstillingsplatform, som er placeret på Noah Holtegaards hoved. De tre kunstnere Viggo Mattsson, Kamilla Mez og Rikke Ehlers Nilsson er blevet inviteret til at lave hver deres udstilling, udført med barbermaskine, hårfarve og midlertidige tatoveringer, og med en varighed af en måned hver. Den første udstilling åbnede 19. december 2021. Noah Holtegaard (f. 1999) er fra Aalborg og er til daglig studerende på kunstakademiet Valand i Göteborg. VIS MERE

Til gengæld har de ikke oplevet det grænseoverskridende, at kunstnerne har taget styringen, selv om de her har haft endnu mindre at skulle have sagt end i en salon.

- Ved at bede kunstnerne udstille på mig, var kunstnerne nødt til at forholde sig til min krop og til hvordan, det føles for mig at være i den. Det, tror jeg, er sundt for os alle at gøre en gang imellem - at overveje hvordan det er at være de andre.

- Rikke Ehlers arbejder med dråber fra emojies - fra regndråber til emojies med tårer - af sorg eller af grin. Udover dråber på mit hoved, har hun syet tøj med dråber på til mig. Værket handler om, hvordan vi udtrykker vores følelser online, og der er også en reference til svømmehaller og deres omklædningsrum, der absolut ikke henvender sig til transkønnede. Foto: Rikke Ehlers Nilsson

Hvordan bliver det at få bestemmelsen over dit hoved tilbage, når udstillingen lukker?

- Det bliver måske lidt ensomt, jeg har følt, at jeg har haft kunstnerne tæt på mig undervejs - og det bliver meget meget mærkeligt efter fire måneder selv at skulle tage stilling igen til, hvordan jeg vil se ud. Jeg tror, at jeg bliver nødt til at genfinde mig selv lidt efter det.

BUZZ åbner tredje og sidste udstilling fredag 18. marts. Den markeres til en fernisering på Basement Beer Bar i Aalborg kl. 17 til 21. Man kan også opleve BUZZ på Instagram.