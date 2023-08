Kunstner løb med over en halv million - nu mødes han og museum i retten

Mandag formiddag begynder en bemærkelsesværdig - og længe ventet - retssag ved Københavns Byret.

Kunstmuseet Kunsten i Aalborg har nemlig anlagt sag mod kunstneren Jens Haaning, som de mener skylder museet 532.549 kroner.

Pengene skulle være indgået i et kunstværk, men kom til at indgå i et andet kunstværk, som Jens Haaning har kaldt "Take the Money and Run".

Kunsten lånte Jens Haaning i 2021 de mange penge, da de skulle gå til at genskabe et kunstværk, hvor to rammer med penge skulle vise en årsløn i Danmark og en årsløn i Østrig.

Men da rammerne ankom til Aalborg, var de tomme og med en besked fra Haaning om, at pengene i stedet var indgået i det nye kunstværk - "Take the Money and Run".

Det vakte en del opmærksomhed ikke bare i Danmark. I stort set hele verden blev sagen omtalt.

Kunsten slog dog koldt vand i det nordjyske blod og forsikrede om, at de var sikre på, at Haaning ville betale pengene tilbage, når udstillingen var slut.

16. januar 2022 udløb fristen dog, og Jens Haaning havde ikke leveret pengene tilbage - og havde heller ikke intentioner om det.

Derfor hyrede museet en advokat til at indlede den civile retssag.

Trist og ærgerligt

Efter godt halvandet års forhandlinger i forsøget på at nå et forlig, og efterfølgende ventetid hos retten i København, mødes parterne endelig mandag formiddag.

Hos Kunsten ønsker man ikke at udtale sig, inden retssagen er afgjort, men direktør Lasse Andersson siger, at han er ked af sagen.

- Det er så trist og ærgerligt, at vi overhovedet bliver nødt til at føre en retssag. Kunstnerne er vores vigtigste samarbejdspartnere, og vi ville helst have løst det i en dialog med Jens. Men vi lever i et retssamfund, hvor vi alle er forpligtet til at overholde kontrakter og forpligtelser. Og vi har et ansvar over for de, der støtter museet økonomisk, siger Lasse Andersson.

Tidligere har han forklaret, at man ikke har politianmeldt Jens Haaning for tyveri eller bedrag, da det vil være at "eskalere sagen yderligere".

der er direktør på Kunsten i Aalborg, der nu har to rammer tilbageholdt på museet. Arkivfoto: Lars Pauli

Har to tomme rammer stående

Aftalen mellem Kunsten og Jens Haaning var i første omgang, at kunstneren ville få et honorar på 10.000 kroner fra Kunsten samt cirka 30.000 kroner i visningsvederlag fra staten.

Jens Haaning har uddybet, at værket er en kommentar til kunstneres aflønning. Og han har forklaret, at han har taget pengene for at lukke hullet i sin dårlige privatøkonomi.

- Hør her. Jeg har taget de penge for at forbedre min skrantende økonomi. Det er ingen hemmelighed. Men der er ingen af de penge, der hverken er blevet brugt eller vil blive brugt til noget ekstraordinært. Vi har ikke noget øget forbrug. Det er bare til den ganske almindelige husholdning, har Jens Haaning udtalt til mediet Zetland.

Efterfølgende har Kunsten tilbageholdt værket "Take the Money and Run", hvilket vil sige, at museet har to tomme rammer stående. Herudover har museet tilbageholdt Jens Haanings honorar og udbetaling af vederlag, indtil sagen er afgjort.

"Skyder" tilbage

Det er Kunsten, der har anlagt sagen mod Jens Haaning, men i et interview med dagbladet Børsen fremgår det, at Jens Haaning har tænkt sig at "skyde" tilbage mod museet.

Ifølge Haaning blev der aldrig indgået en indlånskontrakt til værket, hvilket vil sige, at Jens Haaning hverken har tilladt museet at vise værket i en udstilling eller at lade pressefotografer fotografere og videresælge billeder af værket ud i hele verden.

- Kunsten har taget det ind i udstillingen og delt det uden at få lov til det. Vores modkrav er for det første, at de får en bøde af det offentlige. Det, Kunsten har lavet, er ulovligt. Man må ikke bare stjæle af andre folks ejendom, sagde Jens Haaning til dagbladet Børsen.

Derfor overvejer han også, om han vil kræve en økonomisk erstatning.

Omtale for 440 millioner kroner

Ifølge en beregning, som Jens Haaning har købt hos medieanalysehuset Infomedia, havde omtalen af hans værk en værdi på cirka 440 millioner kroner.

Infomedia er kommet frem til, at "Take the Money and Run" har været omtalt i 3798 artikler/indslag på tværs af Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika og Australien. Regner man sammen, hvad det ville koste i annonceplads, får man eksponering til en værdi af 59,3 millioner euro - altså cirka 440 millioner kroner.

Infomedia-rapporten viser ifølge dagbladet Børsen, at den globale omtale af værket havde et såkaldt reach - ikke læsertal, men rækkevidde - på 2,45 milliarder mennesker, næsten en tredjedel af kloden.

Blandt andet fløj tv-kanalen Al-Jazeera et tv-hold ind til Magleby på Møn for at portrættere Jens Haaning.

Kunstværket gav omtale over hele verden - og dækningen er nået ud til 2,45 milliarder mennesker - og det gav ekstra mange besøgende på museet i Aalborg. Arkivfoto: Henrik Louis

Afgørelse må sandsynligvis vente

Mens selve fremstillingen af afhøring af vidner foregår mandag, forventes der ikke en afgørelse før om fire uger.

Dommeren har mulighed for at komme med en tilkendegivelse i åbenlyse sager, men det forventer man ikke sker i denne sag.