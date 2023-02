Kvinden bag ”Anita”: Politikerne har bildt os ind, at der ikke findes en underklasse i Danmark

"Noget af det, jeg elsker ved at skildre det her miljø, er, at det peger ind i en ægte nødvendighed. En virkelighed, hvor det ikke handler om, hvor økologisk kødet er, eller hvilken bog, der venter, når man er færdig med Glenn Bech. Det handler om, hvordan vi får råd til aftensmad og terminen", siger skuespiller Marie Knudsen Fogh om den aktuelle forestilling på Aalborg Teater, der trækker en ny gruppe af tilskuere til. Foto: Henrik Bo