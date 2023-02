Lang ventetid: Kæmpe tilstrømning til Regan Vest

Man skal ikke være kræsen med datoen, hvis man gerne vil en tur i Koldkrigsmuseet Regan Vest på denne side af sommerferien.

Tirsdag morgen oplyste publikumschef Lars Enevold Pedersen fra Nordjyske Museer, at 96 procent af de udbudte billetter er solgt. Bedste mulighed for en billet er på udvalgte dage i juni.

Åbningen af Regan Vest har skabt national og international opmærksomhed. Men indtil videre presser specielt nordjyder sig forrest i køen for at komme under jorden.

Lars Enevold Pedersen har lavet et "varmekort", der i en farveskala viser, hvor publikum kommer fra:

Nordjyske Museers "varmekort" viser, hvor Regan Vests gæster kommer fra. Grafik: Nordjyske Museer

- Vi har endnu ikke en detaljeret postnummersortering. Men vi kan se, at hovedparten af gæsterne kommer fra Nordjylland, men også en del fra Østjylland, siger Lars Enevold Pedersen.

Vil man en tur i det kølige dyb, skal man på forhånd booke billet, for der er begrænset adgang, da gæsterne guides rundt i små hold.

Nordjyske Museer har indtil videre kun udbudt knap 29.000 billetter for perioden frem til 25. juni. Der er kun cirka 1200 tilbage.

Salget af sommerbilletter begynder om et par uger.

- Vi forventer, at vi får udsolgt i sommerperioden. Vi har allerede åbnet for gruppesalget til efteråret, og det går også fint, siger Lars Enevold Pedersen.

Nordjyske Museer vil for hele 2023 udbyde 64.000 billetter til Regan Vest.