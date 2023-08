Lap dine egne bukser: Pop-up-systue viser vej til ny trend

"Tag et par hullede bukser med eller en skjorte, der trænger til reparation." Sådan lyder opfordringen fra Skals Højskole, der igen i år har installeret deres egen lille systue midt på Kulturvejen under årets Kulturmøde på Mors.

Det har Amanda Lauridsen, der kommer fra omegnen af Holstebro, dog ikke gjort. Men hun kunne ellers sagtens have fundet nogle hullede bukser derhjemme.

- Jeg lapper utrolig mange bukser til mine børn, så jeg kan godt blive lidt inspireret her, siger hun og fortsætter:

- Jeg plejer at købe gamle læderjakker fra genbrug og klippe dem op til lapper. Det er det eneste, der kan holde på sådan nogle drengebukser. Børnetøj kan ikke holde ret længe, så lapperne forlænger buksernes liv. Jeg ville have helt dårlig samvittighed over bare at smide bukserne ud.

Skals Højskole viser gerne, hvordan man reparerer sig tøj. Foto: Bo Lehm

- Det handler også om bæredygtighed, indskyder Mette Halling, der sidder overfor ved bordet i systuen. Hun har en datter, der kun går i genbrugstøj, og selv forsøger hun også at forlænge yndlingstøjets liv ved at reparere på det.

Ved siden af Mette Halling, der kommer fra Randers, sidder Bente Grubbe fra Hundested. Hun kan sagtens genkende tankerne om genbrug og bæredygtighed fra sin egen familie, hvor hun har en søn, der ligeledes kun går i genbrugstøj.

Håndarbejdslærer Amy Lyngaa går selv i lappede bukser. Foto: Bo Lehm

Alle kvinderne omkring bordet er blevet forsynet med stoplapper, nål og tråd fra Skals Højskoles medbragte lager. Højskolelærer Amy Lyngaa deler ud af gode tips til at sy smarte lapper. Hvordan det kan komme til at se ud, kan man se ved at kaste et blik på hendes egne bukser, der er prydet af påsyede reparationer.

- Vi går meget op i at reparere og genbruge vores ting, og kan vi få nogle af de unge til at være med på det, så er vi bare glade, fastslår hun.

Skals Højskole deler værkstedet med DR, som i løbet af Kulturmødet kommer og afspiller radiofortællinger.

- Man lytter så godt, mens man sidder med et håndarbejde i hænderne, fastslår hun.