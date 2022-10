Legendarisk punkband gendannet til koncert i Aalborg

Man skal passe på med glasur-ord som legendarisk, de bliver ofte misbrugt. Men når man taler om det danske punkband No Knox, er det aldeles velvalgt.

No Knox fra Rødovre var et af de første punkbands i Danmark - nogen siger, at dansk punk startede i Rødovre. De var også et af bandsene på scenen til den (for mange musiknørder legendariske) koncert i Aarhus i november 1978 på Huset på Vester Allé 15, hvor den aarhusianske og den københavnske punkscene mødtes.

No Knox fotograferet af musikjournalisten og fotografen Jan Sneum i 1978. Billede af opslag i Jan Sneums selvbiografi "Kalejdoskop" fra 2020.

På plakaten til festivalen, der senere blev døbt "Pære Punk Festival", stod blandt andet Sods (senere Sort Sol), Kliché, Lost Kids og så altså No Knox. Det blev en aften med slåskampe på scenen, en "punkstripper" og for mange en helt ny musikgenre - punk, der hos No Knox tog afsæt i en kaotisk og improviseret tilgang til musik uden form i traditionel forstand. Senere blev deres kompositioner mere strukturerede og groovede, til de gik i opløsning i 1983.

Men nu er de samlet for en aften igen. På initiativ fra Mads Mulvad, daglig leder af Studenterhuset.

Idéen kom i forbindelse med bookningen af bandet De Må Være Belgiere. Bandet, der var en del af anden bølge af punken i Danmark, blev gendannet i 2017 og både deres seneste album og deres livekoncerter er blevet storrost af anmeldere. Mads Mulvad overvejede, hvilket andet band, de skulle koble dem med til koncerten - skulle det være noget lokalt?

I foråret havde han, i anden sammenhæng, en længere snak med Per Buhl Acs, sanger og bassist i No Knox, og koncerten med De Må Være Belgiere kom på banen, da de kom ind på, hvordan mange engelske punkbands stadig turnerede. Et par måneder efter plantede Mads Mulvad idéen om at gendanne No Knox, og i august fik han en sms med ordlyden tilbage fra Per Buhl Acs: "Vi gør det sgu!"

De Må Være Belgiere i deres unge dage. Privatfoto

De Må Være Belgiere i dag. Bandet fik sidste år anmelderros for deres andet album efter 35 års pause. Foto: Bianca Hede

Mads Mulvad er klar over, at det måske er en begrænset håndfuld mennesker i Aalborg, hos hvem No Knox vækker genklang.

- Men for dem, der husker dem, er det en mulighed for ikke at behøve tage udenbys for at opleve nogle af deres gamle helte, siger spillestedslederen, der aldrig selv har oplevet No Knox live og glæder sig til at se dem.

- De står for et helt radikalt greb på musik - også i den tid, de gjorde det i. De greb en tidsånd og gik hele linjen ud ved at prøve at spille "anti-musik". De havde et markant anderledes greb på punk end tidens øvrige punkbands, der i bund og grund var rockmusik sat op i tempo med godt med distortion på. Det gør dem super interessante - også i et musikhistorisk lys.

No Knox spiller med 1979-holdet; Niels Thomsen, Vagn Olsson, Per Buhl Acs og en gæst, formodentlig fra samme æra.

No Knox og De Må Være Belgiere kan opleves på Studenterhuset lørdag 22. oktober.