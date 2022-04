Litteratur for unge udløser pris til nordjysk forfatter

AALBORG:Forfatteren Sanne Munk Jensen vil gerne vise unge, at man godt kan kræve at blive set og anerkendt for den man er og det man vil, selv om man er vokset op et sted, der næsten ikke findes, i Udkanten, i Nordjylland - og at det også her er tilladt at have store følelser, selv om der altid er nogen, der er parat til at bede en om "at holde armene inde i vognen".

Det fortalte hun, da hun torsdag modtog årets Ordkraftpris, der blev uddelt på litteraturfestivallen af samme navn på Nordkraft i Aalborg. Det er første gang prisen er uddelt til en forfatter, der skriver ungdomslitteratur, og både dét og den række af forfatternavne hun, hun nu er trådt ind i forpligter, synes hun og lovede at gøre sit allerbedste for at leve op til hæderen.

Ordkraft 2022

17

































Bestyrelsesmedlem i Ordkraft, AKKC-direktør Nicolaj Holm begrundede blandt andet valget af Sanne Munk Jensen med, at hun "skriver historier, der skal skrives, og som giver unge lyst til at læse", og beskrev hendes forfatterskab som "en fantastisk sproglig billedsal, der altid får en til at trække på smilebåndet". Også andre talere, Ordkrafts formand Per Lyngby, kulturrådmand i Aalborg og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, havde de store ord fremme om ordets magt.

Kulturministeren beskrev - blandt andet med henvisningen til retorikken omkring krigen i Ukraine og vores optræden på sociale medier - hvordan ord både kan samle og sprede, ekskludere og inkludere, og opfordrede til omtanke med de ord, vi vælger. Hun talte om respekt for sprog og ord som noget dyrebart og sagde:

- Vi skal gøre os umage, når vi sætter ord på verden.

Der var applaus fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen til årets prismodtager. Foto: Claus Søndberg

Forinden havde Per Lyngby glædet sig over, at Ordkraft efter Corona-aflysninger var tilbage på fuld kraft, og Jes Lunde havde erklæret sin store kærlighed til ord, flot svungne ord, enkle ord - som krusedulle - og kaldt festivallens navn, Ordkraft, for genialt. Han roste også festivallens program, der byder på en lang række af forfattere.

- Der er til alle aldersgruppe, lovede han en forsamling, der hørbart kunne synge med på Benny Andersens vise "Svantes Lykkelige dag" fra 1973 uden andet end at skele til det uddelte tekstblad - ikke mindste verset om den nøgne Nina med den fugtige hud.

Jes Lunde gav i øvrigt en anvisning til, hvad man kan få ud af at lytte til de mange forfattere, der deltager i festivallen, som varer til og med lørdag,.

- Det giver mulighed for at forlænge læseoplevelse og bearbejde de savn, der opstår, når en god bog er færdig, sagde Jes Lunde.