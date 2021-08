Livedebat: Få debatten om kulturkronerne tæt på - tag med Nordjyske på kulturmøde

- Det er ikke nok, at du laver nogle nærpolitistationer og rykker nogle styrelser ud til provinsen. Du bliver nødt til at tænke i meningsfulde liv, der skal være en grund til at flytte hertil. Mads Duedahl, kulturrådmand i Aalborg

- I en virksomhedsverden, hvor vi går rationalt til tal, er det svært at forstå, at der ikke ligger objektive kriterier bag fordelingen af statstilskud til kultur. Niels Buus, adm. direktør i GomSpace

- Det skriger til himlen, at systemet i dag ikke kan forklares eller forsvares. Joy Mogensen, kulturminister

Mange politiske beslutninger handler lige nu om at skabe et Danmark i balance. Der flyttes uddannelse og arbejdspladser ud for at styrke livet uden for hovedstæderne, for lang erfaring viser, at stærke lokalsamfund er bedre til at få unge igennem uddannelse, bedre til integration og i det hele tage afleverer milliarder til de store byer i form af tilskud til statslige arbejdspladser, uddannelse og transport

Derfor skruer man - efter mange års centralisering - på Christiansborg op for det, der gavner Danmark, nemlig decentralisering. Men fordelingen af penge til kultur rører man stadig ikke ved.

Det er endnu ikke lykkes fire kulturministre at få ændret fordelingsnøglen, hvilket betyder, at mange kommuner, der oplever stor udvikling, fortsat selv må finde penge til museer, zoologiske haver og symfoniorkestre, imens andre kommuner får deres kultur betalt af staten og kan bruge penge på nyt. Og det på trods af, at kultur spiller en stor rolle i netop turisme, bosætning og livskvalitet.

I forlængelse af Nordjyskes serie om fordelingen af kulturmillionerne rykker vi torsdag 19. august debatten op på Folkescenen på Kulturmødet Mors

Ingen af den række af landspolitikere, Nordjyske har inviteret med på scenen for at tale om skævvridningen, har takket ja, så nu dykker vi i stedet ned i, hvordan kommuner allerede har løftet sig ved hjælp af investeringer i kultur, hvordan Danmarkskortet har ændret sig, så der ikke længere kun findes ét kulturcentrum, og hvad det er for en opfattelse af provinsen, der ligger til grund for, at ingen formår at løse skævvridningen.

Mød blandt andet Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer, H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune, Johs. Nørregaard Frandsen, kulturforsker, formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg og tidligere leder af H.C. Andersens Centret, og Mads Duedahl, kulturrådmand i Aalborg. Moderator er journalist Birgitte Sonne Kristensen.

Debatten "Et Danmark i ubalance" er en del af 'Kulturpolitisk torsdag' og foregår torsdag 19. maj kl. 16.15 på Kulturmødet Mors.

Billet til hele dagen koster 30 kr. og kan købes via kulturmødets hjemmeside.