Livet begynder der, hvor eventyret slutter

TEATER

Minna Johannesson:

"Parents Playlist"



Livet er et ræs, fra vugge til grav. På Teater Nordkraft starter vi der, hvor eventyrene slutter, med formodningen om, at det unge par lever lykkeligt til deres dages ende. De glæder sig til at blive en familie - men helt så enkelt går det sjældent for sig i det virkelige liv.

For selvom vi holder af hverdagene, er det også dem, der slår skår i romantikken, lysten og i sidste ende kærligheden.

Hovedpersonerne i Parents Playlist starter med forelskelsens lykkerus og forventningens glæde, men som de fleste af os erfarer før eller siden, går det sjældent uden store og små bump på vejen. Og eftersom over 40 procent af alle ægteskaber ender med skilsmisse i dagens Danmark, ender bumpene også med at blive så besværlige at forcere, at kærlighedens slidlag ikke kan holde til mere.

Vi humper afsted på fælgene, indtil det hele går i stå.

Det er vanvittigt sjovt sat sammen, overordentligt flot serveret i moderne scenografi, og det rammer lige i hjertekulen, når parforholdet sættes på prøve. Når forældrene skal pleje kærligheden i de korte pauser mellem aula og aftensmad, når man træder lidt forkert og snubler, når små problemer vokser til uoverskuelige forhindringer for samlivet. Når man drikker lidt for meget for at holde de kogende følelser og frustrationer under låg.

Det er en teaterkoncert med stor energi og overraskende fortolkninger af velkendte numre. Der leges både med tekster og toner. Muntre børnesange bliver til græske tragedier med dystre undertoner, når mor på grænsen til at synge sig selv i søvn giver både tekst og melodi en lettere uhyggelig skyggeside. Den musikalske del af forestillingen er først og fremmest lagt i hænderne på Jonas Ervolder Bové og Anna Kathrine Lystbæk, og de gør det fremragende, med nerve og energi.

Men de fire på scenen understøtter alle både skuespillet og musikken, og det hele går op i en professionelt snorlige helhed.

Stykkets forældre spilles og synges af Laura Kold og Thomas Nielsen, og de træder gaspedalen helt i bund. Vi er som publikum vidner til at veritabel eksplosion af energi, der river os med, mens vi både griner af det, vi ser, og af os selv.

For det hele er så genkendeligt, for alle er - mere eller mindre - en del af en familie, på godt og ondt.

Scenografien, lyssætningen, brugen af storskærm til både tekst, billeder og online dokumentation fungerer i perfekt samspil og med perfekt timing. Der arbejdes hårdt for sagen på scenen, og det giver pote i form af nærvær ud til publikum. Man føler sig inddraget.

Der klædes af og om for åben scene, rekvisitter hentes ind og ud mens handlingen skrider frem, og ind imellem får vi også små videosekvenser, hvor forældrene reflekterer over sorger og glæder, frygt og afmagt. Og de forventninger, der ikke bliver indfriet, fordi alting bliver anderledes, end man kunne forestille sig.

Minna Johannesson, teaterchef og instruktør, har taget udgangspunkt i sin egen families fælles playliste, i de numre, der akkompagnerer familiens liv og som spiller, når familien i bilen er på vej fra et sted til et andet. På scenen vokser en families historie ud af musikken, der også bygger på forslag fra publikum. Vi får et soundtrack med 32 numre i en skøn blanding af klassikere, pop og børnesange, genkendelige, men med særdeles overraskende twist.

Du kender den godt – men sådan her har du aldrig fået den før!

Samtidig er publikum forlods inviteret til at bidrage med vores egne familie-, ferie- og bryllupsbilleder, der vises på storskærm. Det er med til at skabe en unik ægthed og et fællesskab om forældreskabets op- og nedture. Vi griner, vi bliver rørte, og ikke mindst ser vi os selv. Også som de umulige unger, vi var engang, og vores egne umuligt forældre. Ingen generation får fripas eller slipper for at blive ramt af de spidse pile, der affyres i rasende fart. De rammer med stor præcision.

Teater Nordkraft har succes med at inddrage sit publikum på nye måder, og også med denne forestilling er der ekstra tilbud, f.eks. foredrag om forældreskab og arrangementer med fællestitlen Lad os følges i teateret, hvor publikum mødes inden forestillingen, ser scenografien og får en introduktion til forestillingen – og bagefter er der fællesspisning i foyeren.

Og før premieren inviteres vi til åbne prøver.

De seks stjerner er blankpudsede og uden skrammer.