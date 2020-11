Løgstør-kunstner modtager hædersydelse og livslang støtte

Statens Kunstfond offentliggør onsdag årets modtagere af deres fineste pris. En helt særlig pris, der gælder resten af livet og gives til kunstnere, som har skabt et enestående bidrag til vores kunst- og kulturliv, og den ene af årets modtagere er Løgstør kunstneren Finn Thybo Andersen, tidligere lektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

- Han og de øvrige modtagere er valgt, fordi de har sat et markant aftryk på vores samfund, som på hver deres måde formår at sige noget om det at være menneske, og hvis værker præger vores tid og har bidraget til en større forståelse af verden og vores plads i den, fortæller Caroline Søeborg Ahlefeldt, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Hos Finn Thybo Andersen har kunstfonden lagt vægt på hans ønske om, at kunsten skal være for alle, og hans store sociale engagement og insisteren på at skabe debat om sociale mekanismer og politiske systemer.

Han har blandt andet været med-initiativtager til Kanonklubben, der eksperimenterede med happenings, gruppebaseret arbejde og situationsbestemt kunst. Sideløbende var han en del af gruppen ’Plagiatdrengene’, dannet af Poul Gernes. Han har også været medstifter af Ydre Nørrebro Kultur Bureau (YNKB) og ’People’s Museum’, et kunstkulturhistorisk museum i den palæstinensiske by Birziet ved Ramallah.

For Finn Thybo Andersen er prisen et stort skulderklap, siger han til NORDJYSKE.

- Det er selvfølgelig rart med en anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet. Og ikke mindst at prisen kommer på baggrund af, at jeg ikke arbejder med traditionelle kunstpraksisser som maleri, som en nemmere at forholde sig til og sælge. Jeg har altid arbejdet i kunstnerkollektiver - i mange år tæt sammen med min kone, Kirsten Dufour, og jeg ser anerkendelsen som en pris til hele den arbejdsform, vi og andre står for, siger Finn Thybo Andersen, der de seneste år blandt andet har arbejdet sammen med hende og flere om projektet Nørrekærbiennalen nær Aggersundbroen.

De seks øvrige prismodtagere i år er forfatter og journalist Lise Nørgaard, videnskabsjournalist Lone Frank, tegner og tegneserieskaber Peter Madsen, designer Cecilie Manz, billedkunstner Ruth Campau og billedkunstner Kerstin Bergendal.