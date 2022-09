Lokale tog på én stor blind date: - Det er skønt, at en ny generation tager over i byen

SKØRPING: Mit gæt er, at der er en flaksen i maven på mange af os, der nærmer os torvet lørdag eftermiddag. Om lidt skal vi bænkes sammen med fremmede i nogens stue. Derinde, hvor dem, vi endnu ikke kender, ser krimier, drikker aftente og klipper negle. Hvad hvis det bliver for privat, hvad hvis nogen vælter vinen ud over kelimtæppet … hvad hvis der slet ikke kommer nogen?

- Vi har prøvet meget her i byen, men det her har vi ikke prøvet før, indleder den lokale musiker og historiefortæller Peter Borup, der er hyret som vært dagens vært, sin velkomst, hvorefter han introducerer det, der fra denne dag kommer til at gå under navnet ’Hjemmelyd’. Et koncept, der de seneste uger har været reklameret for på byens facebooksider blandt efterlysninger på vinterbade-makkere og stjålne cykler.

Foto: Bo Lehm

Det er lidt som én stor blind date, nogle kender hinanden, nogle ingen. En del genkender Birk Gaarskjær, et af ansigterne bag baren By Bar’n, der popper op til byfester i Skørping, og som denne dag har taget en barvogn med, hvorfra folk kan købe øl og sodavand. Den kommer med, da vi lidt efter k. 16 begiver os imod Jakob og Hanne på Bentevej.

I deres gule parcelhus med røde æbler i græsset i forhaven, venter tre medlemmer fra bandet Dine Isaksen os i stuen. Det er pianistens hus, vi er i, erfarer vi, da selvsamme musiker byder os velkommen og siger, at ”nu bliver I trukket ind i mørket”.

Og så - imens en stor mild gul golden retriever lister rundt imellem vores ben, og der skænkes hvidvin i høje glas i det åbne køkken, slår han de første toner an på flyglet, og Signe Marie Bonnerup synger ”ting jeg ofte tænker på - dine kolde læber og dit kolde hjerte”.

Trods teksten er stemningen i sangene knap så mørk, som de blev præsenteret, og folk griner, hver gang en af de to sangere varsler nye numre som ’Intet at leve for’ og ’Det yderste mørke’. Der er ved at sprede sig noget mere at være fælles om end koncerten alene - en indforstået humor, der kommer til at vare dagen ud.

Signe Marie Bonnerup, sangerinde i Dine Isaksen. Foto: Bo Lehm

”Jeg må lægge kontrollen fra mig”

Har hun været nervøs over i dagen, og det har hun, kan hun godt sænke skuldrene nu – Karolina Heidarsdottir Kanstrup, der i februar tog initiativ til ’Skørping Kulturforening’.

- Jeg ville nok have syntes, at det var kikset, hvis der kun dukkede et par stykker op i dag, men det er jo ikke noget, jeg kan styre, det er et behov for kontrol, jeg skal lægge fra mig. Når det er sagt, så vidste vi i foreningen, at konceptet ville passe godt ind i Skørping – at folk ville være nysgerrige på det og have lyst til at bidrage, siger iværksætteren, der selv har boet i Skørping i fem år og sætter pris på byens kulturliv.

- Kigger man på byen, sker her jo allerede meget. Der er balletten og operaen i Rebild Bakker, et marionetteater, en biograf, et spillested og en litteraturfestival, for bare at nævne noget af det. Når det kan lade sig gøre, er det fordi, at folk har lyst til at være med. Til kulturforeningens havekoncerter i sommers var der hver eftermiddag omkring 100 mennesker igennem - mange af dem kendte vi ikke, og det var fantastisk, siger Karolina Heidarsdottir Kanstrup, der sammen med sin bestyrelse lægger vægt på, at hjemmekoncerterne skal være gratis, så økonomi ikke bliver en hindring for nogen.

- Vi booker primært lokalt. Det er den bedste måde at støtte lokale kunstnere på, siger Karolina Heidarsdottir Kanstrup. Foto: Henrik Bo

Og der kommer til at blive flere koncerter og eksperimenterende formater – i private hjem og i byens rum.

- Idéen er at lave kultur i nogle helt andre rammer end de gængse. Det der med at invitere folk ind i sin have eller stue giver en anden oplevelse og et anderledes fællesskab mellem folk på tværs af alder i byen, end når man mødes i et kulturhus. Det skal ikke erstatte noget i byen, men der skal også være plads til dette, siger Karolina Heidarsdottir Kanstrup, der i sommers solgte vin og frugtspyd til fremmede, der slog sig ned på medbragte tæpper på hendes plæne.

En ny generation tager over

En af dem, der har valgt at tage med og er begejstret for dagen, er Jørgen Østergaard, 78 år, kasserer i Kulturstationen og tidligere rektor for Aalborg Universitet.

- Det er et ganske usædvanligt koncept det her med at tage orkestrene ud af salene og ind i private rammer. Det er flot, at der er nogen i byen, der gør det. Vi har jo kulturinstitutioner her, men det er skønt, at der stadig sker nye ting. I de første år i byen, var det ofte de samme mennesker, der tog initiativ, og de er jo blevet gamle. Nu tager en ny generation over, siger Jørgen Østergaard, der netop har været en af drivkræfterne inden for byens kulturliv i mange år og har været med til at lave teater og revyer.

Der var både latter og dyb koncentration på Bentevej. Forrest Jørgen Østergaard i rødt. Foto: Bo Lehm

Og intentionelt eller ej, så er næste stop på ruten (efter at vi crashede en fest på Kulturstationen – byens spillested, hvor Peter Borup fik os alle til at synge a cappella om røverne i Rold, der skulle have tæsk), da også bofællesskabet Frugthaven, der blev startet af de tunge drenge og kvinder i udviklingen af kulturbyen gennem årene.

Vi er oppe på omkring 50 til 60 mennesker nu, klokken har rundet 18, og der serveres risret og hjemmelavede forårsruller til alle i det lavloftede rum, hvor en bar pryder den ene ende. Imens spiller Aalborg-bandet Pleasure Patrol nyskrevet pop, der lyder som storladne 80’er ørehængere a la Elton John med masser af keyboard. Forsangeren har guldfarvet hår, en stemme som George Michaels og en ansigtsmimik som Andrew Strong. ”If I could stop loving you I would”, synger han fuld af smerte.

Hjemme hos Jesper og Rox på Purkervej. Koncerterne i private hjem minder i høj grad om det islandske koncept 'Heima'. Foto: Birgitte Sonne

Foto: Ástrós Lind Eyfjörð Halldórsdóttir

Mørket er ved at falde på, da vi træder ind hos Jesper og Rox på Purkervej. I stuen er der pyntet op med lyskæder, og folk sidder tæt i sofaerne og på gulvet foran den interimistiske scene, hvor Aalborg-bandet Far byder på moderne sømandsviser med masser af harmonika og tømmermandslyrik i mol.

Arrangørerne har to gange været nede og hente flere øl, folk tager godt fra, og da vi som det sidste stop træder ind i tangostudiet hos Susanne og Nick i byens gamle valsemølle på Møllevej, er der igen kommet nye mennesker til.

Her får vi latinerstemning i det smukke rum med rå mustensvægge, trægulve, levende lys på bordene og banjoer, tørrede buketter og japanske vifter på væggene.

Folk huer, da det lokale band Monarkiet præsenterer nummeret ”Alt bliver godt” – endelig en positiv titel, og i pauserne mellem sangene kan man høre en summen af folk, der snakker på tværs af bordene.

Koncert i tangostudiet. Foreningen har fået en bestyrelse, der udover Karolina består af Jacob Højlund, Thit Asmussen, Heinz Kanstrup og Børge Asmussen. Der er indtil nu afholdt to havekoncerter og workshops i sangskrivning og fotografi. Foto: Birgitte Sonne

Hos Karolina Heidarsdottir Kanstrup er der ingen tvivl om, at ’Hjemmelyd’ er kommet for at blive. Arrangementet har samlet kostet 22.000 kr. – alle musikere og værten har fået honorar, og der er blevet budt på mad samt lavet en film, der skal udbrede konceptet til endnu flere lokale. Nu handler det om at finde en økonomisk model fremadrettet.

- Kommunen og lokalrådet har givet udviklingsmidler, men de bliver jo ikke ved med at støtte, så vi skal have gjort det økonomisk bæredygtigt. Lige nu glæder jeg mig over, at vi har haft friheden til at afprøve det - ingen af os er professionelle, vi er amatører, der prøver os frem, siger Karolina Heidarsdottir Kanstrup, der endnu ikke kan pege på en oplagt økonomisk model – indtil nu har det handlet om indhold.

- I første omgang laver vi frivillige medlemskaber, hvor folk kan indbetale et valgfrit beløb, dog mindst 100 kr., og så bliver det måske noget med at kunne lægge noget i hatten ved døren til koncerter og lokale sponsorer. Nu er vi her - nu tager vi den herfra.