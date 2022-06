Lokalpolitikere siger skarpt fra i åbent brev til minister: Slut med diplomati - nok er nok!

Skagen 24. juni 2022

Kære kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og Folketingets Kulturudvalg.

Vi sender dette åbne brev i afmagt. Skagen Kunstmuseer og Frederikshavn Kommune har nu gennem de seneste mange år forgæves forsøgt at få jer til at ændre på tildelingen af statslige midler til de statsanerkendte museer.

Selv om der sker en åbenlys forskelsbehandling, har ingen af Jer, indtil nu, taget initiativ til at foretage ændringer af den skæve fordeling af midlerne. Vi må derfor sige, nok er nok. Det er meget frustrerende for os fortsat at have forståelse for og acceptere at blive holdt hen i det uvisse. Det magter vi ikke længere.

Som I jo ganske udmærket ved, modtager Skagen Kunstmuseer kun 1,7 millioner kroner om året i statsligt driftstilskud. Dette beløb står langt langt fra mål med de krav, vi er underlagt af samme myndighed.

Vi vil gerne gøre Jer opmærksom på nogle faktiske forhold. I har hørt det før, men nu får I dem igen.

Vi driver tre museer: Skagens Museum og de to kunstnerhjem: Anchers Hus og Drachmanns Hus.

Vi har en egenfinansiering på ikke mindre end 85 procent.

Vi har 220.000 gæster om året.

Vi har i højsæsonen tilknyttet ikke færre end 85 medarbejdere plus 19 medarbejdere i vore to cafeer. Dvs. i alt 104 medarbejdere. Denne medarbejderstab består af en mangfoldighed af fagligheder. Projektledere, kunsthistoriker, arkitekter, historiker, snedkere, grafiker, vagter, butiksmedarbejdere, konservatorer, kommunikationsmedarbejdere, ledere, økonomer, kontoruddannede, designere, formidlere, praktikanter, efterlønnere, kokke, bagere, journalister osv.

Skagen Kunstmuseer består af en bygningsmasse på 11 bygninger, hvoraf de syv er fredede bygninger. Herudover er der tre museumshaver. Alene vedligeholdelsen af disse koster langt mere end statstilskuddet.

Skagens Kunstmuseer erhverver, forvalter, registrerer, forsker i, udstiller, formidler og konservere over 16.000 klenodier. Vi har verdens største samling af Skagensmalerne. Det forpligtiger, og det er dyrt.

Skagens Kunstmuseer har investeret i de nødvendige og tidssvarende magasinfaciliteter.

Skagens Kunstmuseer har besøg af cirka 500 skoleklasser om året. Skoleklasser, som I forlanger, skal kunne komme gratis ind. Det har vi naturligvis intet imod, men igen. Omkostningerne derved står i skærende kontrast til det meget beskedne statstilskud.

Skagens Kunstmuseer er, jf. museumsloven, særdeles aktiv på den internationale kunstscene. F.eks. har vi de seneste tre år haft et tæt samarbejde med Musée Marmottan omkring Krøyer, som er landet i to store udstillinger: først en Krøyer-udstilling i Paris og derefter det omfattende projekt ”Krøyer og Paris. Franske forbindelser og nordiske toner”, som vises i Skagen denne sommer. Hele projektet er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen. En internationalisering, som hele landet og dermed staten nyder godt af.

Vi ønsker ikke at blande os i, hvad I tildeler andre statsanerkendte museer, men må forlange, at I træder i karakter og forøger det årlige bidrag til Skagen Kunstmuseer med et betragteligt beløb.

For at sige det rent ud. Denne åbenlyse forskelsbehandling kan og må ikke fortsætte. Nu må I vise handlekraft. I stedet for blot fine skåltaler.

Vi må, og det med rette syntes vi, forlange handling fra Jeres side nu!

Med venlig hilsen

Bjarne Kvist, bestyrelsesformand for Skagens Kunstmuseer

Flemming Vogdrup, næstformand for Skagens Kunstmuseer

Peter Laigaard, formand for Frederikshavn Kommunes Kultur og Fritidsudvalg

Kurt Kirkedal Jensen, næstformand for Frederikshavn Kommunes Kultur og Fritidsudvalg og medlem af Skagens Kunstmuseers bestyrelse