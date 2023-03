Nordjysk maleri solgt for over en million - her er den verdenskendte køber

PARIS: Et guldaldermaleri med et skibsmotiv af Martinus Rørbye fik i marts et imponerende hammerslag på 1,2 millioner, da det kom under hammeren hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Nu står den glade køber frem - og det er ingen ringere end det verdensberømte museum Louvre i Paris.

Louvre har således på Twitter delt et billede af maleriet, hvor de skriver, at maleriet, der var et af Rørbyes sidste, fuldender den samling af danske malerier, som museet har opbygget siden 1980.

Maleriet fra 1847 bærer titlen ”Et stort skib under kalfatring ved Frederikshavn".

- Der er tale om et værk fra Rørbyes berømte Jyllandstur, da han som den første maler, besøgte og malede Skagen og Jyllands nordligste egne. Det er således et værk, der forbinder Danmarks måske mest berømte kunsthistoriske periode Guldalderen med de næsten lige så berømte Skagensmalere i slutningen af 1800-tallet. Det er derfor fuldt forståeligt, at Louvre har erhvervet værket, siger Julie Arendse Voss, leder af afdelingen for ældre kunst hos Bruun Rasmussen, i en pressemeddelelse.

Louvre skriver desuden på Twitter, at maleriet viser med arbejdere, der arbejder på vraget af "Ann de Sunderland" i Frederikshavn.

Trods titlen er historien om skonnerten Ann af Sunderland, at den strandede på Skagen Rev 27. november 1846.

Ifølge Berlingske oplyser Louvre, at maleriet skal gennemgå en restaurering, hvorefter det vil kunne ses i rum 962 i Richelieu-fløjen på 2. sal. Rummet åbnes dog først igen i maj 2023 efter flere måneders renovering.