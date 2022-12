Luksussæder og ny bar: Kendt Aalborg-biograf er blevet en hel anden oplevelse

AALBORG:Det er næppe en miskreditering af nogen, når man konstaterer, at biografen i Kennedy Arkaden trængte til en opgradering.

Biografen bar tydeligt præg af at være åbnet i 00’erne - med et koldt udseende, hvor foyerens funktion mest af alt har været opbevaring af folk, inden de skulle ind i biografmørket. På sin vis er det derfor heller ikke helt urimeligt at sammenligne den med venterummet på en banegård.

Hvad der yderligere kaldte på handling var, at Palads Teatret i Frederikshavn tidligere i år åbnede en spritny biograf med de seneste komfortmæssige og teknologiske muligheder. Går man op i film og ønskede den mest optimale biografoplevelse, skulle man altså starte bilen og køre nordpå.

Men nu er der sket noget. I løbet af det seneste halve års tid er biografen i Kennedy Arkaden blevet bygget om, så det i dag, gerne skulle være en helt anden oplevelse – og måske ligefrem et sted, hvor man gerne vil sidde og hygge sig, inden filmen begynder.

Det store spørgsmål er så selvfølgelig – er det lykkedes?

Med den nye kiosk er der skabt et markant bedre overblik over udvalget, ligesom der også er langt mere luft. Foto: Claus Søndberg

Ny stil

Man opdager med det samme, at kiosk- og foyer-området er markant anderledes.

Det kolde interiør og de helt lyse farver er væk. Nu er det mørke vægge, lounge-møbler og dæmpet belysning. Eller i hvert fald så dæmpet man kan, mens man stadig bevarer en vis udsigt over J. F. Kennedys Plads.

Det er hyggeligt. Rummet er et, man faktisk har lyst til at være i, og det mørkere rum giver også i højere grad en følelse af, vi alle nu skal ind i hulen og se film.

Tidligere var kiosken lidt af en kringelkrog at bevæge sig rundt i, men nu er der kommet markant mere luft og plads.

Den mest iøjnefaldende ændring er tilføjelsen af en bar, der står som en selvstændig, oval ø mellem kiosken og området med stole, hvor folk efter hensigten skal kunne sidde og slappe af før filmen. Og netop baren gør noget godt for den stemning, biografen gerne vil skabe. Den har et overraskende stort udvalg i kaffe, øl, vin og drinks. Vinkortet er 10 flasker langt, det er alligevel lidt af et udvalg i en biograf.

Selvom alle tre drinks er fra fustage, bliver de tilpas pyntet til, det heller ikke føles for tamt. Og så smager de godt.

Udvalget er stort i baren, hvor man blandt andet kan vælge mellem flere forskellige fadøl, tre forskellige drinks, ti forskellige vin og seks forskellige slags kaffe. Foto: Claus Søndberg

Nye sæder og bedre udsyn

Den opgraderede oplevelse fortsætter ind i salene.

Da Kennedy-biografen åbnede for omtrent 20 år siden, var det en stor ting, man manuelt kunne skubbe sædet lidt tilbage. Men med tiden har de traditionelle biografstole udtjent deres værnepligt – i hvert fald når man prøver de nye.

Samtlige pladser i biografen er i dag elektroniske lænestole, og når man først har prøvet det, er det meget svært at gå tilbage igen.

Sæderne og armlænene føles bredere – selvom de dog ikke er helt lige så brede som i den nye biograf i Frederikshavn. Og kopholderne passer heller ikke helt til de nye Mojito-glas. Glasset kan godt komme derned, der er bare svært at få op igen.

Ikke desto mindre er det stadig en fed oplevelse at sidde godt tilbagelænet i de bløde, brede sæder. En af de helt store gamechangere i salene er dog, at der nu er markant højdeforskel mellem rækkerne og bedre plads.

I praksis betyder det, at hele rækken ikke behøver rejse sig, fordi man selv har fyldt blæren med sin store cola, og nu bliver nødt til at forlade salen for en stund.

Det betyder også, at du altid vil have et klart udsyn over hele billedet, uanset hvor lav du selv måtte være, og hvor høj personen foran dig er.

Samtlige sæder i alle sale er nu blevet til elektroniske lænestole, hvilket har halveret antallet af pladser i biografen. Forreste række i sal 1 består af dobbelt-pladser, så man har mulighed for at sidde rigtig tæt. Foto: Torben Hansen

Ingen ny teknik

Men træerne gror som bekendt ikke ind i himlen.

Selvom alle sale samt kiosk- og foyerområdet har fået en gedigen opgradering, er det ikke alt i biografen, der er blevet erstattet.

Toiletterne er de samme – og teknikken, der afvikler filmene, er der heller ikke pillet ved. Det betyder, at filmene fortsat afvikles i et traditionelt sorround setup fremfor det nye Atmos-setup, man blandt andet ser i Frederikshavn.

Det er ærgerligt, at mindst én af salene ikke har fået en teknisk opgradering, der giver lyden ekstra smæk for skillingen. Desværre er det måske kun film- og hi-fi-nørder, der for alvor går op i den slags.

Foto: Claus Søndberg

Kæmpe opgradering

Samlet ændrer det dog ikke på det store billede.

Aalborg har med opgraderingerne fået en biograf, der er værd at besøge. Den nye stil og det nye udvalg gør, at den hyggelige, fælles oplevelse nu reelt kan starte allerede inden, man kommer ind i salen.

Missionen har været at øge oplevelsen rundt om selve filmen, og det er lykkedes i stor stil.

At mødes inden filmen for at få en kop barista-kaffe eller en drink er ikke bare en mulighed, men en opfordring herfra.

De nye sæder i salene og den plads, de giver, gør også, at andre mennesker, som trods alt er svære at undgå i en biograf, heller ikke i lige så høj grad er en hindring for din oplevelse.

Samlet gør den nye opdatering, at Aalborg i dag nærmest står med en spritny biograf. Og når man først har prøvet at sidde tilbagelænet i den elektroniske lænestol med fødderne oppe og en mojito i hånden, er det svært at gå tilbage.