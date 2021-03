Mads Duedahl: - Vi har aldrig haft så meget brug for en stærk kulturminister som nu - men vi har fået det modsatte

Det er afgørende, at vi som samfund lige præcis nu har øje for, hvad kultur betyder for os. Og der synes jeg, at kulturministeren har glimret ved sit fravær. Jeg har ikke hørt nogen markante holdninger fra Joy Mogensen om, hvor vigtig kulturen er for os i den historiske krise, vi står i, lyder det fra kulturrådmand i Aalborg Mads Duedahl, der om ti dage mødes med kulturministeren.