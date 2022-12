Mangler du stadig julegaven? Her er syv idéer til fede koncerter i Nordjylland

OPLEVELSER:Koncertåret 2022 går på hæld, og Nordjyske er så småt begyndt at se dybt i spåkuglen efter de koncerter, der kan begejstre publikum, når det nye år er kimet ind. Med de planer, som de nordjyske spillesteder og arrangører allerede nu har meldt ud, er der store oplevelser i vente.

Her kommer syv bud på koncerter, man kan forære til sig selv eller dem, man holder af.

Tobias Rahim spillede på et fyldt Arena på Roskilde Festival i sommers. Der var så mange til stede under koncerten, at der blev lukket for adgang efter blot fire numre. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Tobias Rahim - karismaen flyder i hver eneste åre

”Venstrefløjens nye åndelige leder” navngav Information Tobias Rahim. Den dansk-kurdiske sanger har skabt en omtale og en hype, der er sjældent set på disse polarcirkler. Med hans lige dele sårbare, følsomme og moderne maskulinitetsudsyn, der krydret med popstjernens drive, egobestøver og hårdtpumpede selvtillid har født en vaskeægte superstjerne.

Ikke nok med, at karismaen flyder ud af hver eneste åre, og der er fyldige kalorier bag ordene, svømmer vi også et i rigt univers, der er fyldt med fængende pophooks og intelligente arrangementer på debutalbummet ”Når Sjælen Kaster Op”. At manden så måske ikke skal udgive en fotobog om sine ædlere dele, hvor imponerende (store) de end er forklædt som poesi, er en anden sag.

25. marts gæster han AKKC og 30. juni Nibe Festival. Man kan håbe på, at Rahim – og folkene rundt om ham - har fået roen og redskaberne til at kontrollere de indre og ydre omstændigheder, der fik ham til at aflyse sine optrædener hele efteråret.

Aalborgensiske Ginne Marker kan opleves 3. februar i AKKC. Pressefoto

Ginne Marker - nordjysk bud på en international stjerne

Hvis I ikke allerede vidste det, kan det ikke gentages nok. Et af de bedste bud på en kommende international stjerne er så aldeles ganske nordjysk.

Aalborgensiske Ginne Marker har med to mesterlige album bag sig, hvor hun fantasifuldt og kompetent dækker alt fra vokaljazz til et mere traditionelt singer/songwriter territorie, skabt sig ikke kun et navn herhjemme, men så småt også i udlandet, især i Paris. Man forstår hvorfor.

Sammen med sparringspartner og producer Aske Jacoby, hvis navn ikke kræver yderlige introduktion, samt Johan Dalgaard gæster hun Europahallen i begyndelsen af februar. Vi, der har været heldige nok at opleve hende live, ved, at nok er hun et eventyrligt selskab, på hvilken platform man end hører hende, men live får man virkelig oplevet, hvor teknisk dygtig og hvor god en vokalist og moden en sangskriver, hun er.

Hun kan opleves i AKKC 3. februar

Minds of 99 er en del af et særdeles stærkt line up til sommerens Løkken Koncert. Foto: Kim Dahl Hansen

Løkken Koncert - det mest ambitiøse program til dato

Det vides ikke, hvad bookeren hos Løkken Koncert har fået tilbage i skat, men det må antages at være en del. For vestkystbegivenheden, der som regel kickstarter sommerferiens nært fremstående hvilepuls, har med afstand præsenteret deres mest ambitiøse program til dato.

Øverst på plakaten på en-dagsfestivalen står Danmarks største (indie)band The Minds Of 99. Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at de sidste år fyldte Parken ud i eget navn, og nu har de så besluttet sig for at gæste sommerens festivalkaravane, hvor de også kommer forbi Nibe oppe i disse breddegrader. Der venter en stor oplevelse, hvis bare de kommer forbi sommerhuslandskabet i noget, der ligner mellemgod form.

De bliver suppleret af popexcentrikeren og hitsnedkeren Andreas Odbjerg, der helt sikkert vil få hele pladsen til at synge med på ”Hjem Fra Fabrikken” og alle de andre skæve popjuveler.

De grovkornede speedrappere Ude Af Kontrol vil sørge for, at der kommer høreværn på børnene og andre svage sjæle, mens veteranerne fra D.A.D leverer farrock, fra da mor var barn, så alle de midaldrende mænd og koner vil svinge lædervestene, djævletegnene og fadøllene i en grad, der får støvet til at hvirvle op.

Løkken Koncert foregår 8. juli.

Duoen Prisma fanger flere og flere med deres medrivende synthpop. Pressefoto

Prisma - Dr. Jerkyll og Mrs. Hyde

Er du til elektroniske synthflader, pulserende uimodståelige beats, indieguitar og alle mulige andre herligheder, skal du skynde dig i retningen af de to søstre, Sigrid og Frida, der udgør duoen Prisma. Lige nu bevæger de sig kun én vej, og det er fremad.

På scenen optræder de som hinandens modsætninger; en mørk sortklædt Dr. Jerkyll og en lys hvidklædt Mrs. Hyde. Denne dualisme i udtryk og imput giver en enestående æstetik, der løfter musikken helt op i de højre luftlag.

De kan opleves i Musikkens Hus 1. april.

Jens Unmack byder på sange fra både Love Shop og hans soloalbummer. Pressefoto

Jens Unmack - den enkle melodi og den store poesi

Poppoet, Love Shop forsanger og sangskriver Jens Unmack har i mere end tre årtier vist os, at dansksproget musik rummer en helt særlig poetisk klang. Det er de færreste forundt at forløse den. Mange har forsøgt, mange har fejlet. Men ikke Jens Unmack, der hele tiden ved, hvordan han skal dosere billedsproget, ordene og betydningerne.

At han oveni mestrer den enkle melodis romantiske og overbevisende kraft, får man virkelig at opleve, når han en sjælden gang står alene med sin guitar og sit imponerende bagkatalog i ryggen, hvor både sange fra Love Shop og solouniverset får lov at stå i skøn harmoni sammen. Det er sjældent, det sker, for sjældent, så det er med at gribe lejligheden til at opleve det, mens den er der.

Jens Unmack kan opleves i Musikkens Hus 24. marts.

Swan Lee til uddelingen af Kronprinsparrets Priser i november 2022. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Swan Lee - tilbage efter 15 år

For enhver, der tændte en radio i 00erne, var Swan Lee allestedsnærværende. Trioen, der består af Pernille Rosendahl, Jonas Struck og Emil Jørgensen, var leveringsdygtige i hits som ”I Don´t Mind”, ”Love Will Keep You Warm” og ”What Is Love”. Nu er der mulighed for at genhøre disse, da Swan Lee har samlet depechen op igen og gæster Skråen for første gang i mere end 15 år. Foruden alle de hedengangne sange, bliver der også mulighed for at høre sange fra det album, de tre i al hemmelighed har arbejdet på. Så se tilbage og frem med Swan Lee.

Swan Lee spiller på Skråen i Nordkraft 6. maj.

Det danske band Ganger på Gloriascenen under 'Summer Days' på Festivalpladsen i Roskilde i juni. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Ganger - insisterende vedkommenhed

Ganger kaster synth pophooks ud, som var de bitcoins på himmelflugt, og sværmer om dem med underskønne vokalharmonier og en insisterende vedkommenhed. De har taget det samlede anmelderkorps med storm og samlet enhver pris op på deres vej.

Live har de stille og uroligt fanget flere og flere i deres net, og når de først har dig, slipper de ikke så let, hvilket har resulteret i flere udsolgte koncerter. Det må forventes, at 2023 bliver året, hvor de kombinerer det kunstneriske gennembrud med den samlede andedams uddelte opmærksomhed. De fortjener det. Så stig ombord.

Ganger kan opleves på Skråen 20. marts.