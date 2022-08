Chok på chok: 100 år gammelt foto løj for Maria

AARS:Nu gik det ellers lige så godt.

Det mysterium, der fik Maria Sørensen til at tabe kæben til en fest, var løst. Familie-historien havde fået et nyt spændende kapitel, og nu skulle hun "bare" finde ud af mere om kvinden, der helt uventet havde stirret på hende over en afstand af 100 år.

Men halvanden måned efter at hun fortalte historien til Nordjyske, må Maria Sørensen konstatere, at hun næsten er på bar bund igen.

Det tilfældige foto

Fortællingen om Maria Sørensen, som til en konfirmation blev gjort opmærksom på et gammelt foto, der lignede hende utroligt meget, fik sidst i juni stor opmærksomhed blandt Nordjyskes læsere.

Festen blev holdt i et lokale på Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor kopier af historiske fotos hang på væggene. Fotostater, som det nærliggende Dansk Nutidsmuseum vist havde foræret centeret, og som man formodede viste glimt af den lokale fortid.

Èt af dem fik dog for syv år siden Maria Sørensens mor til at løfte pegefingeren under festsnakken og sige:

- Det er da dig, Maria. Er det ikke?

Maria Sørensen så for syv år siden et foto på væggen i messecenteret i Aars og blev chokeret. Det lignede hende fuldstændigt, men var taget længe før hun blev født. Nu er mysteriet opklaret: det var et foto af hendes oldemor. Aars 22. juni 2022. Foto: Martél Andersen

Spor var forsvundet

Kvinden for enden af morens pegefinger, som kiggede tilbage på dem med et drilsk smil, lignede ganske rigtigt Maria meget i ansigtet. Udover det var hun klædt i sort; Sort jakke, sort hat og sorte blanke sko, og læner sig mod en velklædt herre, der nok er hendes ægtemand. Ved siden af dem stod et andet par, der kunne være gode bekendte.

- Det var lidt uhyggeligt. Men jeg blev også nysgerrig: Hvem var den kvinde, der lignede mig så meget, fortalte Maria senere NORDJYSKE.

Bedømt på tøjet var billedet taget for 100 år siden. Måske lidt mere, måske lidt mindre. Men lokation, fotograf og dato stod der ikke noget om på fotostaten. Messecenterets direktør Brian Otte skilte ellers foto og ramme ad, for at se om han kunne give Maria Sørensen et spor at gå efter.

Maria spurgte sig for om billedet på lokalhistorisk arkiv i Aars. Den gav intet at gå efter, og det gjorde et opslag på Facebook heller ikke. Og så forsvandt hun atter ind i sin hverdag med job, familie og små børn.

Næsten.

Pludselig gevinst

- Der har været nætter, hvor jeg er vågnet og har tænkt på billedet. Hvordan en, der ligner mig så meget, kunne sidde der. Jeg kunne ikke slippe tanken, fortæller Maria Sørensen.

Til sidst genudsendte hun sit opslag om mysteriet på Facebook. Og denne gang gav det resultat.

Hun blev kontaktet af en bekendts moster, der interesserede sig en del for slægtsforskning. Helle Svendsen mente nok at hun kunne finde ud af mere om billedet og menneskene på det. Så var det kun for Maria Sørensen at vente spændt på resultatet.

Et tilfældigt foto af et muntert øjeblik for 100 år siden. Men samtidigt et billede, der har skabt stort røre i Maria Sørensens liv. Nakkehårene kan stadig rejse sig på hende, når hun kigger på det. Foto: Martél Andersen

Foto gav mening

Det krævede et større detektivarbejde, men til sidst vendte Helle Svendsen tilbage: Meget tydede på, at kvinden på billedet var Maria Sørensens oldemor, Laura Emilie Andersen.

Manden ved hendes arm var Marias oldefar, og Helle Svendsen kunne også fortælle en smule om deres liv som husmænd, der gav mening, når Maria Sørensen havde fået at vide at de langt fra var velstående, men godhjertede.

Et vildspor?

Første tegn på, at tingene måske hængte anderledes sammen, kom i en kommentar under artiklen i NORDJYSKE. En læser mente at kunne identificere stedet på billedet, ud fra den bygning, der kan ses i baggrunden.

Den stod bare et helt uventet sted: I Fredericia.

- Jeg sendte billedet og en forespørgsel til lokalhistorisk arkiv i Fredericia. De kendte ikke fotografiet. Men de mente også at bygningen kunne være en, der stod i den lokal skov, Fuglsangskoven, fortæller Maria Sørensen i dag.

Hvad skulle husmandsparret fra Himmerland lave i en skov ved Fredericia? Det var der ingen umiddelbar forklaring på. Og der kom mere:

Tilbage med tvivl

- Jeg blev kontaktet af en kusine til min mor. Hun havde flere billeder af min oldemor som yngre, og på dem var ligheden med mig ikke så stor. Blandt andet et foto, der skulle være taget ved deres forlovelse. Her ligner Laura Emilie ikke mig særligt meget.

- Hun syntes også, at manden på mit billede, var for mørk i det til at være min oldefar, fortæller Maria Sørensen, der godt kan se hvad morens kusine mener, når hun kigger på de nye fotos.

Et bekræftet foto af Maria Sørensens oldemor Laura Emilie og hendes mand. Det er parret yderst til venstre. Billedet skal være taget ved deres forlovelse, altså formentlig før billedet i skoven. Her ligner Laura Emilie knap så meget sit oldebarn. -

De nye meldinger har fået Helle Svendsen tilbage i bøgerne, for at se om hun finde flere oplysninger, der sætte hoved og hale på historien. Og Maria Sørensen, som lige nåede at være glad og leettet over opklaringen, er tilbage i sin gamle tvivl.

Håber på læserne

Måske er der noget med dateringen af billederne, der ikke passer? Er der noget fototeknisk ved billederne, der kan forklare forskelle i hudtoner og andet?

Maria kan dog også se på billedet af oldemoren som gammel, hvor en del af hendes egne ansigtstræk ser ud til at gå tydeligt igen. Kort sagt ved hun ikke hvad hun skal tro på:

- Kvinden tilhører i hvert fald ikke min fars familie. Der er ingen overhovedet, der ligner mig, og de var slet ikke kommet til landet på det tidspunkt, fortæller Maria Sørensen.

Trods det blide smil, som her sendes over en afstand af 100 år, breder uhyggen sig atter i Maria Sørensens familie: Hvem er kvinden, der ligner hende så meget? Foto: Martél Andersen

Uhyggen vendt tilbage

Det store spørgsmål er selvfølgelig: Hvis kvinden på billedet ikke er Laura Emilie - hvem er hun så?

Maria Sørensen vil rigtigt gerne vide det. For fotografiet slipper ikke sit tag i familien, før de finder ud af, hvad der ligger bag.

- Min datter på 12 år syntes det var uhyggeligt, da vi ikke vidste noget om billedet. Med de nye oplysninger synes hun det er blevet uhyggeligt igen. Jeg vil gerne kunne give den rigtige historie videre til mine børn, forklarer hun.

En ekstra livline

Maria Sørensen har muligvis en ekstra livline. Den kaster hun ud til læserne nu:

- Det kan være, at nogen ved noget, der kan hjælpe. Er der det, vil jeg gerne høre fra dem, fortæller hun.

Det hører med til historien, at hendes oldeforældre fik seks levedygtige børn, og hverken Maria eller hendes mor har kontakt til ret mange af deres efterkommere.

Indtil videre vender Maria Sørensen tilbage til sin hverdag. Som mor til fire mindre børn, med mand og job, har hun rigeligt at se til. Hvor nysgerrig hun end er på den mystiske kvinde, så er nutiden trods alt vigtigere at tage sig af end fortiden.