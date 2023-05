Martin og Tonje lever i en konstant kamp: - Det er en helt særlig isolation, du oplever, når du ikke bliver troet på

AALBORG: De er mødtes gennem fælles venner i musikmiljøet i Aarhus, og i et stykke tid har han grebet sig selv i at søge efter hendes ansigt i mængden, når han har spillet koncert. Han har en oplevelse af genkendelse – at hun trækker vejret på samme måde som ham og er et andet rumvæsen i samme solsystem. Men det er, da han hører hende synge første gang, at han for alvor forelsker sig i hende.

Den er den smukkeste lyd, han nogensinde har hørt i sit liv, og da hun en aften synger et nummer, han skriver til hende, er der ingen vej tilbage.

- Jeg gjorde kur til hende længe – dukkede op på hendes balkon med sushi over en lang periode, som jeg stillede ved hendes vindue. Og jeg vandt hende til sidst og fandt ud af, at der var masser af andre ting at forelske sig i, fortæller Martin Byrial, en høj mand med afbleget hår og kohl om øjnene, der i disse dage lægger sidste hånd på en kæmpe opsætning i Musikkens Hus.

Martin Byrial (f. 1985) er komponist, pianist og forsanger i det symfoniske rockorkester Liserstille. Han har de seneste år arbejdet som koncert- og filmkomponist. Foto: Martin Damgård

Han har selv indtaget alle roller i projektet – fra komponist til musikken, der skal opføres 6. maj af 40 strygere og orgel, til PR-mand og fundraiser, men det er ikke nyt for ham. Han er efterhånden erfaren i konstant at indtage nye roller.

Kender du ham, er det måske fra Liserstille, der bragte post-rocken tilbage efter årtusindskiftet sammen med bands som danske Kissaway Trail og skotske Mogwai.

Det er det band, han spiller i, da han i 2011 møder Tonje, der studerer komposition på musikkonservatoriet i Aarhus. Hun er en af få kvinder, der både komponerer og producerer selv, og sammen udgør de et musikalsk powerpar.

Hun spiller sammen med navne som Steen Jørgensen (Sort Sol, red.), forbereder ligesom Martin et soloalbum, og de sparrer musikalsk, rejser ud i verden sammen, og alt peger i en god og spændende retning, til Tonje i 2014 begynder at ændre sig.

Det starter med, at hun glemmer ting. En dag ringer hun til ham, fordi hun har kørt den samme busrute fire gange til endestationen og tilbage igen - hun ikke kan huske, hvorfor hun er steget på.

Hendes krop opfører sig ligeledes mærkeligt. Hun begynder at falde af cyklen og bliver ramt af en overvældende udmattelse.

Når hun skal spille koncert, tager det hende fire dage at forberede sig fysisk og mentalt, og når hun går af scenen, kollapser hun i to uger efter. De opsøger læger, men de har svært ved at finde ud, hvad der sker, hendes symptomer stikker i for mange retninger til nogen diagnose, og alt imens får hun det værre.

Hun har pludselige besvimelser og er begyndt at falde om med spasmer og rystelser, og Martins frygt stiger.

- Hele hendes system begynder at kollapse, og vi afbryder koncerter igen og igen, indtil alt er aflyst, siger Martin, der også aflyser egne projekter og kontakter hendes familie for at sætte akut ind.

- Jeg kan mærke, at hun er ved at forsvinde. Hun mister hele tiden evner, og vi indser, at vi bliver nødt til at gøre det her selv, siger Martin, der har en oplevelse af at løbe panden imod en mur hos læge efter læge.

- Det danske sundhedsvæsen har nogle principper, som bliver til meget rigide forhindringer og uforståelige, når man tænker på, hvordan vi kunne bidrage til samfundet, hvis Tonje kunne komme ovenpå, siger Martin Byrial. Foto: Martin Damgård

De har hørt om en behandling i Tyskland, der skyder med spredehagl ved at give antibiotika på en særlig skånsom måde, og i 2015 crowdfunder familien sammen en halv million kroner til at få hende til Tyskland.

- Behandlingen stopper den udvikling, som er i gang hos hende, pludselig kan hun sidde op i sengen og se ud af øjnene – vi får hende nulstillet. Og så tager vi den derfra, siger Martin, der i dag – syv år senere – fortsat kæmper sammen med hendes familie for at forbedre hendes livskvalitet - uden om det danske sundhedssystem.

Du må ikke vise, at du lider

Klitterne og marehalmen udenfor sommerhuset i Tversted, hvor de i disse dage opholder sig, imens Martin arbejder på koncerten, er et velkomment afbræk fra København, selvom det er svært for Tonje at komme ud og nyde det. Bare at mødes med Nordjyskes fotograf kræver disciplin og held – at han rammer en af de ”gode dage”. Uanset hvad, koster det dage med intensiverede symptomer efterfølgende.

Hvorfor bruge sin energi på at mødes med en fotograf, når man lider, kan man spørge sig selv, men parret oplever, at hvis de slipper kontrollen - hvis Tonje viser, hvor ondt hun har, risikerer de endnu dårligere behandling i sundhedsvæsnet.

- Mange tror, at de helst skal se syge ud, når de går til læge, men har du en multisystemisk sygdom, er det lige modsat. Så vinder du ikke anerkendelse fra lægen. Det er derfor, at ME-patienter siger, at de ikke spiller syge, men raske. Hvis Tonje kan komme ind i fuld make up og lade som om, at alt er fint, kan hun måske få en lille smule hjælp, siger Martin Byrial, der de seneste syv år er blevet ”professionel” pårørende.

Den tilgang, ME-patienter og andre med multisystemiske sygdomme som alvorlige autoimmune sygdomme, fibromyalgi og post infektionssygdomme som long-covid ifølge ham og patientforeninger støder på i det danske sygehusvæsen, er mistro.

Ingen læger taler sammen på tværs, og så bliver du din journal. Et bæst af en bibel, som bliver en slags perversion over et menneske. Martin Byrial

- Det, man skal forestille sig, for at forstå, hvordan Tonjes liv er, er at det kræver en kæmpe kraftanstrengelse for hende bare at gå ud i køkkenet og lave en kop kaffe, siger Martin Byrial, der sammenligner hendes tilstand med at have en hjernerystelse samtidig med, at du lige er kommet ud af narkose og er vågnet op med den værste influenza i dit liv.

- Men passer du ikke ind i kasserne i det danske sygehussystem, er du på herrens mark. Det er ikke indrettet til, at forskellige instanser taler sammen. At de, der arbejder med hormoner, taler med dem, der arbejder med infektion eller med neurologisk, og så bliver du din journal. Et bæst af en bibel, som bliver en slags perversion over et menneske, siger Martin Byrial, der oplever, at både den menneskelige forståelse og intuition går tabt undervejs.

- Jeg skyder ikke langt ved siden af, hvis jeg siger, at vi skal finde 20-30.000 kr. om måneden til at betale for behandlinger. Det slider på én at have det pres over hovedet. Men vi holder til det. Der er ingen diskussion, det vigtigste er kærligheden. Foto: Martin Damgård

Samarbejder på tværs af faggrænser har de ifølge ham modsat oplevet i USA, hvor Tonje løbende har fået behandlinger, der har fjernet en stor del af hendes symptomer. Men det er behandlinger, der skal betales af egen lomme.

Når de ikke kan få tilbudt lignende behandling i Danmark, er det fordi, der er et princip i det offentlige sundhedssystem om, at man skal være udredt i Danmark, og der skal være en behandling, som ikke tilbydes i Danmark, før man kan tilbyde den i udlandet, og så skal diagnosen og behandlingen være velkendt og anerkendt af sundhedsstyrelsen.

Det er ME endnu ikke i Danmark. I stedet placerer Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder den under ”funktionelle lidelser”, der ofte begrundes med en kombination af medfødt sårbarhed og stress, og som kan behandles med kognitiv adfærdsterapi og genoptræning.

Hvad er ME? ME (myalgisk encephalomyelitis) er en kronisk og kompleks multisystemsygdom.

Den er siden 1969 opført som en neurologisk sygdom i WHO diagnosekoderegister og kendt for at ramme nervesystemet, immunsystemet, hormonsystemet og metabolismen.

Også hjerne, mave-tarmflora og musklernes energiproduktion indgår i sygdomsbilledet.

Antallet af ME-ramte i Danmark anslås ifølge nyere undersøgelse til en halv til en hel procent af befolkningen. Det præcise tal kendes ikke, da der ikke findes noget nationalt ME-register i Danmark for alle ME-ramte. 80 procent af patienterne står ofte uden diagnose eller er fejldiagnosticerede.

Antallet af ME-patienter følger antallet af scleroseramte. me-foreningen VIS MERE

- Det er masser af udenlandsk forskning, der peger på, hvordan man skal behandle ME-patienter, men de retningslinjer vil Sundhedsstyrelsen i Danmark ikke følge, modsat i Norge, Sverige, England og Tyskland, siger Martin, der ligesom ME-foreningen påpeger, at den danske behandlingstilgang kan være decideret skadelig for ME-patienter.

Og med hans erfaringer som pårørende vokser følelsen af fremmedgørelse.

Et værk for skyggekæmperne

- Jeg er vokset op med en opfattelse af at bo i et land, der er der for mig, hvis jeg bliver syg, og indtil for syv år siden havde jeg kun oplevet den side af sundhedsvæsenet. Men så står du pludselig der med din kæreste, som er syg, men får at vide, at ”du er jo en flot pige, der er vel ikke noget galt med dig”.

Martin Byrial har lært sig selv at handle fremfor at blive bitter. Men på dårlige dage får det alligevel fat.

”The Gratitude Concert” er skrevet specifikt til koncertsalen i Musikkens Hus og er en musikalsk bearbejdning af livshistorier fra pårørende og patienter med kronisk sygdom. Herunder ME, parkinson’s, autisme, menières, otosclerose, borrelia og tuberøs sclerose. Foto: Martin Damgård

- Det er en speciel oplevelse af isolation, man oplever, når man ikke bliver troet på. Porten til samfundet går igennem lægen, og hvis lægen siger, at du ikke fejler noget, kan du intet gøre. Det ville give en kæmpe oprejsning, hvis lægen i stedet sagde: Vi er bagud på det her område i Danmark. Jeg tror på dig og forstår din frustration, men jeg kan desværre ikke hjælpe. Så havde du din værdighed, siger Martin, der de seneste år har reflekteret meget over Tonjes og hans egen rolle i samfundet – og tusindvis af andre danskere.

Og det er lige præcis de mange med kronisk sygdom, der ikke er anerkendt, der er afsættet for koncerten i Musikkens Hus 6. maj. Faktisk meget konkret.

Sidste år inviterede Martin Byrial gennem medier folk til at indsende deres personlige fortællinger, og ud af 70 har han valgt de 15 hovedhistorier, som han synes favner bredest.

Det er nu blevet til et stort klassisk værk. Det Danmark lige nu mangler, siger han.

Vi bestemmer ikke altid vores omstændighed, men vi bestemmer selv, om det skal være et britisk gråt forstadsdrama, eller om det skal være Shakespeare

- Der er masser af film om mennesker, der skal igennem terminale kræftforløb eller om folk med HIV – sygdomme som har vundet bred anerkendelse, men de sygdomme, der er nu, har ikke et udtryk eller taletid. Det er det, jeg skaber nu – til ære for de tusinder, der kæmper fra skyggerne, siger Martin Byrial, der er gået all in på koncerten, der har fået navnet ”The Gratitude Concert” – ”Taknemmelighedskoncerten”.

Fortællingerne, han har modtaget, har han først transformeret om til universelle myter for at gøre dem forståelige for alle - derefter til musik.

En kvinde med forstyrrelse på balancenerven, som samtidig er mor til tre børn, som hun frygter, hvordan hun skal være der for, gør han til en kaptajn, der sejler sin familie over havet.

En mand med otosklerose, der blev mobbet med sin sygdom som barn og tog sine øreimplantater ud for at beskytte sig mod ordene, placerer han i en labyrint, han er nødt til at finde ud af, selv om en minotauer vogter indgangen.

- Som min svigermor, billedkunstner Marit Benthe Norheim, siger: Vi bestemmer ikke altid vores omstændighed, men vi bestemmer selv, om det skal være et britisk gråt forstadsdrama eller Shakespeare. Og der sker en katarsis – en forløsning, når folk ser deres historie forvandlet til noget magisk. For det lyder ikke af meget at sige, at der sidder en kvinde alene i en stol uden for samfundet i et hus ude på heden i Nordjylland, siger Martin Byrial med henblik på sin kæreste.

- Men Tonje sidder jo ikke stille. Hun oplever hvert sekund af sin smerte og drømme.

Mere om koncerten ”The Gratitude Concert” dirigeres af Henrik Vagn Christensen og opføres af et 40-mands strygerorkester og orgel.

Koncerten har urpremiere i Musikkens Hus 6. maj.

Talere i optakten til koncerten er:

Peder Hvelplund, folketingsmedlem, sundhedsordfører (EL), Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop ved Aalborg Stift, Per Thorgaard, overlæge, Anne-Grethe Sperling, regionsrådsmedlem (SF), Cathrine Engsig, formand for ME-Foreningen, Kim Varming, immunolog, Louise Schelde Frederiksen, jurist (Human Rise) og skuespiller Thure Lindhardt.

Hvis du er patient eller pårørende og har svært ved at finde pengene til en billet, så skriv til: contact@thegratitudeconcert.com. Så forsøger de at finde en løsning, du behøver ikke give nogen begrundelse. VIS MERE

- Det kræver ekstremt håb

Der er mange parforhold, der ikke holder til det, Martin og Tonje har været igennem, det ved de fra de folk i lignede situation som deres.

Det er meget nemt at blive vred på verden, fastslår han. Men giver man efter for det, overlever man ikke menneskeligt, siger han. Så havde de ”for længst gået ud på en mark og holdt hinanden i hænderne og taget cyanid”.

- En stor del af dem, vi har mødt, fortæller, at de var aktive mennesker, der oplevede at miste al kontrol, da de blev syge, og som har fået det værre af mødet med sundhedssystemet. Sådan har det også været for os, fortæller Martin Byrial. Foto: Martin Damgård

- Jeg vil ikke romantisere, hvad det gør ved os, kampen er voldsom. Det kræver ekstremt håb og ekstrem logistik - hver dag er en actionfilm, og der er ingen tvivl om, at vores liv ville have været ret fantastisk uden den her sygdom.

- Men det lykkes os stadig at lave spændende ting på trods, og vi har fundet ud af, hvor stærke vi er sammen, og jeg har ekstrem respekt for Tonje. Hun gør alt for at komme bedst muligt gennem dagen og stadig vise, hvem hun er, om det er at gå en lille tur eller sætte sig op og skrive et fragment af en sang eller en komposition – det kræver en ekstrem disciplin og træning.

Også hun er gjort til en myte i forestillingen. En der handler om en kvinde, som klatrer op i ”træet som vokser fra tabte år.”

- I koncertens finale brydes fire dæmninger, og havet bruser ind under træet, lige som hun springer ud. Og hun plasker ned i dybet. Men hun dukker op igen som en havfrue og forløser sit musikalske tema, som har tittet frem gennem hele koncerten. Og så svømmer jeg ud for at møde hende.

The Gratitude Concert kan opleves 6. maj kl. 18 i Musikkens Hus.