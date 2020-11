Med en boltpistol for panden: Fire stjerner til socialdrama på Aalborg Teater

Henrik Szklany: Revolution i kommunen.

For to år siden skabte forfatteren Henrik Szklany og iscenesætteren Martin Nyborg det vitale og absurde socialdrama ”Alle mulige ting til salg”. Med den nye forestilling ”Revolution i kommunen” lancerer de et ”seriedrama”, som Aalborg Teater benævner det, altså en videreførelse af det oprindelige univers og de oprindelige karakterer. Teatret sørger på et senere tidspunkt for en genopførelse af ”Alle mulige ting til salg”, så publikum kan opleve de to dramaer i forlængelse af hinanden. Rettidig omhu må man sige.

Det er især i dramaets første del, at man oplever kontinuiteten til de upolerede og alligevel rørende karakterer. Det gælder også videreførelsen af den suggestive, kælvende scenografi, der i Laura Rasmussens forbløffende detaljeopfindsomme hænder har udviklet sig til et regulært klatrestativ med halsbrækkende detaljer. Anita, det ramponerede hjems fibromyalgi-ramte alma mater, spilles igen, lidt tilbagetrukkent, af Marie Knudsen Fogh. Men det tilbagetrukne skal blive løgn, når hun senere i stykket spiller sine vulkanske ressourcer løs. Bevar mig vel for en mama!

Hun sekunderes af Nabo-John, der udvikler elskelige nuancer i sin karakter igennem Lars Topp Thomsens lune betoninger i stykkets morsomste replikker. Det går rigtig galt for ham. Desværre, for han har vundet vores hjerter.

Foto: Lars Horn

Anitas søn Lars kommer hjem fra København til det nordjyske provinshul, hvor moderen har fristet sin gældbundne tilværelse i det saneringsmodne barndomshjem med kaffe på kanden og en romance med Nabo-John, som har forædlet deres fællesskab. Nu har de oven i købet fået dørklokke!

Sønnens hjemkomst leverer dramaets knudepunkt. Han medbringer en nyfødt søn, som bliver fokus for kommunens sagsbehandler, spillet med vibrerende og skyldbetonet uro af Bolette Nørregaard Bang, der beslutter sig for, at tvangsfjernelse af barnet er det rette middel at sætte ind mod den dysfunktionelle familie. Den kriseramte far spilles med både nænsomhed og desperation af Jacob Moth-Poulsen. Han mestrer den vanskelige rolle og formår at afbalancere sin forgræmmelse med nuancer af faderlig omsorg. Meget bevægende.

Foto: Lars Horn

Den problematiske moster Beate spilles med stort register af Camilla Gjelstrup, som både råder over dobbeltmoralske, nyreligiøse tirader i forhold til søsteren, men i stykkets afsluttende scener ”tager kommunen tilbage” med revolutionær retorisk brillans. Tvangsfjernelse som magtmiddel bliver i den grad sat i perspektiv. Hun ender dog med at stå som en noget utydelig skikkelse og bliver udtryk for en uforløst kerne i Henrik Szklanys stykke, der heller ikke for alvor forløser sit publikum.

Anita knytter sit eksistentielle dilemma til ”boltpistolen”, som hun vier en længere, medrivende monolog.

Der rumsterer gerne en del pistoler i Aalborg Teaters opsætninger, denne gang altså en boltpistol, om end ikke i fysisk form. I Marie Knudsen Foghs som altid formidable udstråling, kommer vi vist så tæt på en rygende boltpistol, som det er muligt.