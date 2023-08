Med og uden Onkel Reje: Masser af sjov for børn under Kulturmødet

- Han siger mange bandeord, lyder svaret fra Carl på fem år, da vi spørger, hvor han gerne ville ind og se Onkel Reje lørdag eftermiddag på Børnenes Kulturmøde.

Mange andre børn og deres familier havde fået samme idé, så det var kun de heldigste, der fik plads på bænkene inde i det store telt på børnenes kulturmøde plads nede ved fjorden i Nykøbing.

Men heldigvis var teltet åbent i siderne, så de, der ikke nåede at kommen inden for under teltdugen, havde mulighed for at følge showet med den populære - men også lidt kontroversielle - figur fra DR-kanalen Ramasjang, spillet af aarhusianske Mads Geertsen.

Nogle medlemmer af det unge publikum har sørget skilte, så ingen skulle være i tvivl om, hvorfor de var kommet. Foto: Bo Lehm

Onkel Reje blev det absolut største trækplaster på Børnenes Kulturmøde, hvor der dog også var meget andet at komme efter under de tre kulturmødedage: Musik, teater og cirkusforestillinger, med og uden børnenes aktive medvirken. I en af boderne på pladsen kunne man lave sin egen mærkeligge og morsomme har i bølgepap, i en anden en farvestrålende maske.

Og lige op til Onkel Reje-forestillingen fik Børnenes Kulturmøde besøg af en trup, der var ligeså lyserøde som en flok kogte rejer. Det var unge artister fra Ung Kunst Thy, et kunstnerisk fællesskab for unge under Limfjordsteatrets afdeling i Thisted.

Mens Onkel Reje optrådte et sted på Børnenes Kulturmøde-plads, viste Ung Kunst Thy deres happening i kostumer, der var lyserøde som kogte rejer. Foto: Bo Lehm

"Ligesom Emma!", lød det i kor fra de syv medlemmer af truppen, mens de dansede rundt i deres pink kostumer og ditto parykker. Det har de under Kulturmødet gjort forskellige steder i Nykøbing, og lørdag eftermiddag altså også nede på stranden ved Børnenes Kulturmøde.

Det handler om identitet, om at være en del af flokken eller helt sig selv, fortæller to af de medvirkende, Kirstine Hove og Lea Leach, der begge er fra Thy og gymnasieelever på henholdsvis Thisted og Morsø Gymnasium.

- Det er en happening, som ikke rigtig har nogen titel. Det er bare sådan noget pop up. Så stikker vi af igen, og så bliver folk efterladt med: "Hvad fuck var det?", fortæller Kirstine.

De unge har lavet det hele selv. Først til sidst blandede Steen Haugesen, kunstnerisk leder af Limfjordsteatrets afdeling i Thy, sig med nogle gode råd, fortæller Lea.