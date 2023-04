Meget tyder på, at Morten Nielsen ikke døde af et vådeskud - nu bringes han til live igen

AALBORG: Den velkendte historie om Morten Nielsens død forlyder, at det var et vådeskud.

At en pistol gik af, da Morten Nielsen skulle overlevere tre våben til modstandsmanden Jørgen Haagen Schmith, der var kendt under navnet Citronen og var en af de største danske modstandsfolk og specialist i stikkerlikvideringer. Men nylig efterforskning rejser tvivl om den forklaring.

For meget tyder på, at den 22-årige digter, der deltog aktivt i modstandsbevægelsen og døde en sensommerdag i 1944, også var et helt almindeligt menneske med lyster, der traf valg, der gik ud over andre.

Morten Nielsen (f. 1922) blev efter sin død badet i et martyrlignende skær. Han havde sin ungdom i Aalborg, hvor han blev student fra katedralskolen, og i en periode var han anmelder på Aalborg Stiftstidende. Foto: Ritzau Scanpix

Han havde indledt et forhold med Citronens unge hustru, imens Citronen gemte sig for tyskerne.

- Morten Nielsen var god til kvinder, og måske levede han også lidt rock’n’roll og på grænsen, fordi han vidste, at tingene kunne gå galt når som helst. Det gør nok én ret livshungrende. Som han skriver i ”Jeg ser nu i nat”: ”Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringe til at dø”, siger Claus Nivaa med tryk på ”for ringe”. Som i u-udlevet.

Claus Nivaa er digter og gymnasielærer, og han har elsket digteren, siden han som 14-årig faldt over et digt af ham i en antologi hos sin mormor – og har fulgt de seneste års oprulning af hans død tæt.

Nysgerrig på Morten Nielsens død? De retsmedicinske papirer om Morten Nielsens død bliver snart åbnet op for offentligheden. Her vil man givetvis kunne læse om krudtslam og skudsårets størrelse, hvilket kan sige noget om den afstand, Morten Nielsen blev skudt i hjertet fra.

Litteraturforsker Thomas Bredsdorff er manden, der gennem tiden har optrevlet og skrevet historien om Morten Nielsen. Det er hans efterforskning, der giver anledning til at så tvivl om Morten Nielsens dødsårsag.

Morten Nielsen blev allerede i 1940’erne omtalt som en af tidens mest lovende forfatterskaber. Han var medlem i gruppen, der kaldte sig Unge Kunstneres Klub og som også talte Tove Ditlevsen og Piet Hein, der var samlet omkring tidsskriftet Hvedekorn og udgav forskellige tidsskrifter, hvor han var med.

Og han havde kultstatus allerede inden, han udgav sin første digtsamling, der også blev hans eneste – ” Krigere uden Vaaben”, der gik lige ind i hjerterne på unge – ja på generationer af unge efter ham, der har set ham som en af Danmarks sjældne helte.

Da han blev bisat i Budolfi Kirke i Aalborg i 1944, fyldte mennesker gaden hele vejen fra Budolfi Kirke op ad Vesterbro. Både som en hyldest til ham og som en antitysk demonstration.

Her dukkede Citronen pludselig op, selv om Gestapo var efter ham, og gik i opløsning under bisættelsen.

- Uden for kirken lagde han en hånd på Morten Nielsens mors underarm og sagde ”undskyld”. I dag kan man tænke, at den undskyldning ikke kom ud af intet. Og at modstandsbevægelsen ikke ønskede endnu en stor profil, der indgik i et trekantsdrama med en af de andre store profiler, siger Claus Nivaa.

- Litteraturfestivalen Ordkraft har været fænomenale i projektet med hjælp til samarbejdspartnere og støtte, siger Claus Nivaa, der står bag den kommende forestilling. Foto: Martél Andersen

Hjertet er tungt af lykke

Det er i høj grad historien og myten om Morten Nielsen, der fangede en ung Claus Nivaa.

Hans egen morfar havde forbindelse til modstandsbevægelsen i Aarhus, og da Claus Nivaa faldt over digtet ”Foraarets horisont”, fortalte mormoren ham historien om digteren og plantede en livslang interesse for Morten Nielsen i ham. Gennem årene værdsatte han i højere og højere grad også hans lyriske sprog.

- Morten Nielsen formåede at undslippe sin tids højstemte tunge metaforer til fordel for et mundret lyrisk sprog. Han havde en moderne direkthed – som hans jazzdigt om de hurtige forbindelser i storbyen, hvor han fortalte ud fra en cigaret. ”Jeg er cigarettens glød …”, siger Claus Nivaa, der selv gik samme vej og blev digter.

I 2014 stod han bag projektet ”Rødder” med kendte rappere, og i forbindelse med, at han med rapperen Kasper Spez i 2020 besøgte Silkegade 11 i København, hvor Morten Nielsen blev skudt og forblødte, opstod idéen til en lyrik- og musikkoncert om digteren.

Udover Kasper Spez og produceren Esben ”Es” Thornhal fik han først jazztrompetist og komponist Erik Michaelsen med på projektet, siden sanger og sangskriver Hjalte Ross, og i dag står forestillingen klar under titlen ”Hjertet er tungt af Lykke” – 13. april kan den opleves i Musikkens Hus.

Her bliver seks temaer fra Nielsens liv udsat for musikalsk fortolkning i form af nyskrevne sange, og Hjalte Ross og Erik Michaelsen, begge en del af det aalborgensiske musikliv, sætter musik til fem af hans digte.

De seneste uger har de opført numrene på gymnasier.

- Nogle af numrene står virkelig stærkt og går rent ind hos de unge. Som ”Tak for det”, der er en slags kærlighedsdigt til et menneske, der bare er der for jeg’et en nat, hvor han er dybt ulykkelig. Måske som en ven, måske som et onenightstand med en mellemmenneskelig forbindelse, hvor der bare er en, der holder kæft og er der for ham, siger Claus Nivaa.

Ikke et soundtrack til en verdenskrigsfilm

”Tak for det” var egentlig ikke udvalgt til koncerten, det var Hjalte Ross, der hæftede sig ved det korte digt, da han gennemgik digtsamlingen, og han begyndte at komponere til den.

- Det ramte mig på grund af der, hvor jeg var i livet i lige den periode, siger musikeren, der med projektet for første gang synger på dansk.

- Det er svært. Jeg arbejder normalt ikke med danske tekster eller med andres tekster i det hele taget. Og jeg kendte kun lidt til Morten Nielsen, siger Hjalte Ross, der er fire år ældre, end Morten Nielsen var, da han døde.

Hjalte Ross: - Når man dykker ned i Morten Nielsens digte og ser på dem ud fra det univers, han var en del af … Han vidste, hvad konsekvensen kunne være af at gå med i frihedsbevægelsen – at han kunne blive nakket når som helst. At leve på den måde med døden hele tiden nærværende kan kun have haft stor indflydelse på hans sind og lyrik. Foto: Martél Andersen

- Hans digte er i virkeligheden ret relevante for unge i dag også, det er imponerende, at han på tværs af tid fortsat rammer – de er skrevet under en verdenskrig. Men man kan mærke rastløsheden og de store følelser i dem, og jeg kan genkende hans mangel på hærdethed, det er meget relaterbart, siger Hjalte Ross og peger på et digt som ”Skæbne” om Tykke, der bliver mobbet og ender med at blive nazist, som et digt, der på trods af sin tid er eviggyldig.

- Det sker jo stadig overalt – børn der bliver formet af det, de oplever, og reagerer.

Undervejs har han forsøgt at lægge myten om digteren til side og i stedet føle teksterne.

- For mig har det handlet om ikke at gøre lyden for bogstavelig – ikke at skabe et soundtrack til en verdenskrigsfilm og imitere flyene, der kommer ind over Danmark, men i stedet gøre det til vores. Gøre lyrikken og lyden af dem ny, siger Hjalte Ross, der kunne mærke nerver, da de begyndte turneen rundt på gymnasier, der kom pludseligt i stand og skulle øves op til på kort tid.

- Modsat Erik har jeg ingen erfaring med at improvisere, jeg spiller egne numre, når jeg optræder, og med et band, jeg kender. Og det har været... Altså jeg har sgu følt mig som på dybt vand nogle gange.

Også Erik Lunde Michaelsen har oplevet sig selv på dybt vand undervejs. Som en del af koncerten skulle han skrive strygerarrangerement til en kvartet fra Aalborg Symfoniorkester, men der er siden kommet en del flere opgaver til.

Erik Lunde Michaelsen: - Jeg har ikke dykket meget ned i selve digtene men i Hjaltes fortolkninger og understøttet de udtryk, han får frem. Foto: Martél Andersen

- Jeg troede egentlig bare, at jeg skulle spille trompet og arrangere strygere – det sidste har jeg ikke gjort før, men nu har jeg også spillet klaver og bas på hele gymnasieturen, siger Erik Lunde Michaelsen, der tager opfordringen fra Claus Nivaa til at fortolke Morten Nielsen som en kompliment og en udfordring, der har rykket ham som musiker.

- Jeg har også en oplevelse af, at det giver noget til mit eget.

Han kendte ikke Hjalte Ross, da de blev inviteret ind i projektet. Siden opstarten på det for tre år siden og udsættelser på grund af corona har de spillet sammen ved flere lejligheder i byen og er blevet en del af hinandens netværk.

- I dag ser jeg os som et band på grund af måden, vi har lavet det på. Det hele er foregået ret organisk, vi har i høj grad skabt det sammen – en helt ny lyd. Vi er blevet et Morten Nielsen rockband.

"Hjertet er tungt af lykke" kan opleves i Musikkens Hus 13. april kl. 10.30 i Musikkens Hus.



