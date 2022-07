Mere popmusik, mindre prædiken: Musikfestival fylder kirke til sidste sæde

THISTED: Med et fremmøde, der kunne gøre enhver sognepræst grøn af misundelse, indtog Ydegirl og Alive Festival fredag eftermiddag det storslåede kirkerum i Thisted Kirke og fyldte de vinrøde kirkebænke til sidste sæde.

I de noget utraditionelle rammer leverede Ydegirl, med det borgerlige navn Andrea Novel, en musikalsk oplevelse, der ikke mindede meget om den orgelmusik og salmesang, der sædvanligvis hæver sig op under kirkens hvide loftshvælvinger.

Det kunne betale sig at komme tidligt, og mange måtte da også tage sig til takke med en plads på fløjen, hvor udsynet til koret var beskedent. Men til trods for det store antal koncertgængere, kunne man i musikkens stille momenter høre en knappenål falde til jorden - passende andægtigt, rammerne taget i betragtning.

Der var rift om pladserne, da Ydegirl gav koncert fredag eftermiddag i Thisted Kirke. Foto: Martél Andersen

I årevis har de kirkelige kredse fortvivlet sig over, hvordan man dog kan lokke flere - især unge - til at komme i kirke. Svaret er muligvis mere popmusik, mindre prædiken. Måske kunne man med fordel lade Ydegirl og Alive Festival forestå nogle flere arrangementer, i hvilket fald jeg spår folkekirken lidt af en renæssance.

Kirkekoncerterne er en ny opfindelse på Alive Festival, og fra festivalledelsens side er man begejstrede over de klare kontraster i at stå med en fadøl på festivalpladsen, og at sidde på bænken i kirkens højtidelige omgivelser:

- Vi vil gerne udfordre festivalformatets vante rammer og give vores gæster en stor oplevelse. Vi er så heldige, at vores festivalplads ligger få hundrede meter fra Thisted Kirke, som har et fantastisk kirkerum, hvor lyd og stemning er i særklasse, udtaler Nicolai Demuth, der er kunstnerisk ansvarlig for Alive Festival.

I kirken var der plads og ro til at leve sig ind i musikken. Foto: Martél Andersen

Et andet sted i artiklen var jeg hurtig til at kalde Ydegirl for "popmusik", men sangeren, der har taget sit kunstnernavn fra et hollandsk moselig ala Grauballemanden, laver ikke musik, man lige synger med på i radioen.

Her er inspiration fra kammermusikken, med violin og klarinet, men der er også en vokalside, der er på én gang er æterisk og umiskendeligt moderne. Krydret med percussion, elektrisk guitar og klaver, får Ydegirls musik et snert af RnB og hip hop.

Det lyder lige så komplekst, som det ser ud på skrift, og af erfaring ved vi, at den slags musik - opbygget af mange lag og med små nuancer og kompleksiteter i lydbilledet - godt kan tabe pusten, når den bliver præsenteret udendørs i en festivalopsætning. Her udmærkede Thisted Kirke sig som den ideelle ramme.