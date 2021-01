Michael Falch udskyder alt: Restriktioner forhindrer regulære rockshows

DANMARK:Det vakte stor jubel, da Michael Falch forrige år annoncerede, at han og resten af gutterne i Malurt havde besluttet at genforene rockbandet i anledning af rubin-jubilæet for debutpladen "Kold krig" fra 1980.

Men efter blot en håndfuld koncerter sidste forår satte coronapandemien en stopper for de resterende shows.

De skulle i stedet være afholdt i foråret 2021, men bliver nu udskudt til 2022, hvor restriktionerne forhåbentligt er ophævet, oplyser Malurt nu. Det gælder blandt andet koncerten i Det Musiske Hus i Frederikshavn, der nu i stedet er planlagt til at finde sted 12. marts 2022.

- Vi ønsker at afvikle Malurt-koncerterne som regulære rockshows med stående publikum for fulde drøn. Det er den ånd, vores publikum har set frem til at opleve, når vi nu endelig er blevet samlet igen, skriver Michael Falch på sin Facebook-side og fortsætter:

- Folk skal ikke sidde og føle sig som stækkede undulater i et fuglebur, når de endelig - og kun for denne gang - kan komme til en Malurt-koncert. Der skal være liv i cowboyjakkerne! Vi rykker derfor alle aktiviteter med Malurt til 2022 og satser på at holde os i live og i form indtil da!, siger den 64-årige rockstjerne.

Rockveteranerne vil simpelthen ikke gå på kompromis, fortalte Michael Falch til Ritzau tilbage i august.

- Vi skal kunne stå skulder ved skulder - vi skal kunne hoppe sammen, råbe, skrige og spytte, for at det kan være en ægte Malurt-koncert.

- Mange kan finde andre og mildere veje og løsninger på det. Men det kan vi ikke, som det gamle rockband vi er, lød det fra rockmusikeren.

Han fortalte videre, hvordan bandet havde fået lagt en skræddersyet kost- og træningsplan op til genforeningstouren for at kunne gennemføre koncerterne med samme energi og intensitet som for 40 år siden.

Tilsammen tabte de 80 kilo og stod skarpt, da de gik på scenen på spillestedet Vega i København for omkring et år siden - uvidende om, at de kort tid efter måtte sætte turnéen på ufrivillig pause.

- Vi er gamle, afdankede og alt er hærget i en eller anden grad, men vi blev med hård indsats og store anstrengelser stærke nok til at gennemføre et totimers powerfyldt rockshow i den alder, vi har nu, sagde Michael Falch til Ritzau tilbage i august.

- Konditionen og styrken præger den måde, man leverer varen på - de gamle sange stod stærkere, kan jeg godt tillade mig at sige. Det var mere punket, vildere. Man mister meget undervejs, ungdommen blandt andet, men erfaring kan kompensere for den del. Vi spillede på en eller anden måde hårdere i nogle faser end i gamle dage.

/ritzau/