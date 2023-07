Michelin-kok forlader sin Darling: Ny forpagter kan ikke koge et æg

AGGER:Nicolas Min Jørgensen overdrager stafetten på restaurant Agger Darling på havnen i Agger til en ny forpagter fra 1. oktober.

Henover sommeren fortsætter alle aftaler og drift som vanligt, men når efteråret for alvor gør sit indtog, kommer der en ny mand bag roret i skikkelse af Mikael Andersen.

- Jeg elsker at komme her og synes, der er et helt unikt miljø på Agger Darling. Og så har min hustru og jeg holdt bryllupsfest her, fortæller den nye forpagter, der stammer fra Hurup og er bosat i Agger, men som i mange år har boet i Midtjylland, hvor han har drevet egen fyrværkerivirksomhed med 18 ansatte.

Da jagten på en ny forpagter til Agger Darling gik ind, forsøgte Nicolas Min Jørgensen i første omgang at gå stille med dørene. Alligevel fik Mikael Andersen hurtigt nys om muligheden, og han tog kontakt.

- De planer, Mikael præsenterede for mig, de lå helt fra starten fuldstændig i tråd med det, jeg gerne ville have, Agger Darling skulle være, fortæller Nicolas Min Jørgensen.

Sideløbende med sin virksomhed har Mikael Andersen gennem en årrække arrangeret en musikfestival i Viborg, og han planlægger nu at bruge sit stærke og vidtforgrenede netværk i musikbranchen til at polstre Agger Darlings forretning udenfor sæsonen. Og det kan være lige det, stedet har brug for, vurderer Nicolas Min Jørgensen:

- Vi har hele tiden arbejdet for at gøre Agger Darling til en helårsforretning. Helt naturligt færdes der ikke så mange mennesker i Agger fra oktober til marts, og vi må nok konstatere, at der skal mere til end en tre-retters, som du ikke får at vide, hvad er, for at trække folk herud om vinteren, siger han, med henvisning til Agger Darlings hidtidige koncept om, at menuen på en given dag afgøres af udbuddet på morgenens fiskeauktion.

Agger Darling ligger her i Feriecenter Agger Havn, lige ned til vandet. Foto: Bo Lehm

Den ny forpagters ambitioner for Agger Darling er store:

- Jeg har været i musikbranchen i sammenlagt næsten 20 år, og kender alle musikbookere i Danmark, så planen er, at vi vil holde 40 koncerter med gode, danske musiknavne fra oktober til april, og så køre ren restaurantdrift i sommermånederne, siger han.

Agger Havn Feriecenter, som ejer lokalerne, har givet deres velsignelse til, at Mikael Andersen får mulighed for at bygge lidt om i restauranten, så den bliver optimeret til koncerter. Det indebærer blandt andet, at et par søjler skal fjernes, samt at der skal opføres en fast scene.

- Jeg elsker den charme, der er på Agger Darling, og det liv, der er her, og det skal bevares. Derfor skal scenen bygges, så den passer ind og kan bruges til borde med spisende gæster om sommeren, forklarer Mikael Andersen, der også har anskaffet en ferielejlighed, hvor musikere kan indlogere sig, enten i forbindelse med en koncert, eller som et (re)kreativt ophold til for eksempel sangskrivning.

Oprindelig havde Mikael Andersen allieret sig med en potentiel forretningspartner, som skulle stå for det kulinariske, men da partneren sprang i målet, tilbød Nicolas Min Jørgensen at bruge sit netværk til at få fat i en kok til stedet.

- For som Mikael selv siger: Hvis han koger et æg, så eksploderer komfuret, siger Nicolas Min Jørgensen drillende, og Mikael Andersen må give ham ret:

- Jeg har rigtig meget erfaring med at spise ude.

Til glæde for kommende gæster bliver det altså i stedet kok Mads Zartow, der kommer til at gå til stålet i køkkenet. Menukortet bliver selvfølgelig til en vis grad tilpasset, men der er ikke tale om, at der skal ske revolutioner; Agger Darling vil fortsat have fokus på god fisk og skaldyr, hvilket må siges at være helt oplagt, restaurantens placering lige ved vandet taget i betragtning.

Kok Nicolas Min Jørgensen kan nu fokusere fuldtid på sin Michelin-restaurant Tri, der også ligger i Agger. Foto: Bo Lehm

Med overdragelsen af Agger Darling får Nicolas Min Jørgensen, der selv overtog forpagtningen af stedet i 2020 sammen med sin hustru Iben Dragsbæk Hansen, mulighed for at hellige sig Restaurant Tri, ligeledes i Agger, der for nylig opnåede sin første Michelin-stjerne.

- Jeg har i lang tid følt, at jeg kun har givet 60 pct. på Darling og 60 pct. på Tri, og jeg er ellers en person, der helst vil give 120 pct. ét sted. Nogle har spurgt mig, om det var et bevidst skridt væk fra Darling, da jeg åbnede Tri, men det var det på ingen måde. Det var meningen, at jeg ville køre begge steder, men i al beskedenhed har det bare vist sig, at de ting, jeg laver på Tri, er jeg skidegod til, siger Nicolas Min Jørgensen.

Han understreger, at han er meget begejstret for de planer, Mikael Andersen tager med sig ind i sin forpagtning af Agger Darling, og han ser frem til at følge stedets udvikling. Men samtidig bliver det et farvel til en restaurant, der har betydet meget for ham:

- Jeg har det lidt blandet med det. Darling var hele grunden til, at vi kom herop, og det var vores startskud. Men det er en stor glæde at have fundet nogle, hvor jeg virkelig tror på, at det her bliver et nyt kapitel opad. Det bliver lidt noget andet, og det skal det også, for Darling har været meget personlig for mig, siger Nicolas Min Jørgensen og fortsætter:

- Jeg kan godt lide at stå med omvendt kasket herude og banke hele fisk og nye kartofler ud til en masse mennesker, og køre sådan lidt "sejler-service". Men jeg har en familie, og jeg har også andre projekter, jeg skal se til, som er nemmere for mig at styre ind i hverdagen end en hel restaurant.

Tri har på bare et år vokset sig så stor, at Nicolas Min Jørgensen kan gøre restauranten til sin levevej. Interessen er massiv - for eksempel har der på nogle åbningsdage i juli været skrevet flere end 80 håbefulde op "i kø" om at få en plads på afbud - men Michelin-kokken vil fortsat give sig selv plads til at dyrke småprojekter og events ved siden af hverdagen i restaurantkøkkenet. For som han siger:

- Min hustru ved godt, at jeg ikke er typen, der kun arbejder 37 timer i ugen.